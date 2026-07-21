El Tren Solar de la Quebrada se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más llamativos del norte argentino y en una propuesta de viaje que combina innovación, paisajes, cultura e historia .

Este recorrido ferroviario no solo permite conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la provincia de Jujuy, sino que también se convirtió en un hito para la región por tratarse de un servicio de transporte sustentable.

Tren Solar de la Quebrada: cómo es el primer tren solar de toda Latinoamérica

En la lista de propuestas turísticas que ofrece la provincia de Jujuy tanto para los pobladores como para aquellos ciudadanos de otras localidades, se destaca el Tren de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y ofrece distintas modalidades para descubrir pueblos con miles de años de historia.

El Tren de la Quebrada de Humahuaca ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y ofrece distintas modalidades para descubrir pueblos con miles de años de historia. (Foto: Tren de la Quebrada)

Fue inaugurado en junio de 2024 y recuperó parte del histórico ramal ferroviario que conectaba distintas localidades de Jujuy.

Sus vagones panorámicos cuentan con amplias superficies vidriadas para disfrutar del paisaje, mientras que su sistema de propulsión alimentado por energía solar permite un desplazamiento prácticamente silencioso.

Cuáles son las rutas, horarios y la estaciones del Tren Solar de la Quebrada

El recorrido conecta seis estaciones distribuidas a lo largo de 42 kilómetros:

Volcán.

Tumbaya.

Purmamarca.

Hornillos.

Maimará.

Tilcara.

El servicio funciona todos los días de la semana y ofrece dos modalidades.

La Experiencia 180° parte desde Purmamarca y dura aproximadamente 2 horas y media. La Experiencia 360° comienza en Volcán y se extiende cerca de 10 horas, incluyendo las visitas a cada una de las estaciones.

Aunque la experiencia completa demanda gran parte del día, el tiempo efectivo de viaje en el tren es de alrededor de 90 minutos.

El resto está destinado a recorrer los pueblos, visitar museos, conocer mercados regionales y realizar caminatas por la Quebrada.

Cuánto cuesta viajar en el Tren Solar de la Quebrada y qué se puede visitar

El valor del pasaje varía según la experiencia elegida y la categoría del pasajero. Por ejemplo, para la Experiencia 360° que se extiende desde Salta hasta Volcán (regreso), el costo asciende a los $156.000.

En cambio, la experiencia 180° que va desde Purmamarca a Volcán, tiene un valor a abonar de $56.000.

Cabe destacar que las tarifas pueden actualizarse periódicamente, por lo que se recomienda consultarlas antes de planificar el viaje en el sitio web oficial.

Entre los principales atractivos del recorrido se destacan el Cerro de los Siete Colores, en Purmamarca; la Posta de Hornillos, convertida en museo; los mercados de productos regionales de Maimará y el histórico Pucará de Tilcara, una fortaleza construida hace más de 1.100 años.