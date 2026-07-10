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Con el propósito de modernizar la infraestructura de la carretera y agilizar el paso por las autopistas del país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que el uso de efectivo en las casetas de peaje está próximo a finalizar. La dependencia prevé que, en los próximos meses, los cobros se realicen exclusivamente mediante medios electrónicos.

Oficial y confirmado | Los peajes de todo el país cambiarán el sistema de pagos y ahora será más rápido manejar en estas zonas
Oficial y confirmado | Los peajes de todo el país cambiarán el sistema de pagos y ahora será más rápido manejar en estas zonasFuente: ShutterstockShutterstock

El anuncio fue realizado por el titular de la SICT, Jesús Esteva, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde explicó que la medida forma parte de un plan de modernización de la carretera nacional respaldado por una inversión histórica en infraestructura.

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Las casetas dejarán de aceptar el pago en efectivo

Durante su intervención, el funcionario señaló que la transición hacia un sistema de cobro totalmente electrónico comenzará en los próximos meses y se extenderá de manera gradual en las autopistas de cuota del país.

De acuerdo con la SICT, el objetivo es que, antes de que concluya 2026, la totalidad de las casetas opere sin recibir pagos en efectivo. Esta estrategia busca disminuir los tiempos de espera, agilizar la circulación vehicular y hacer más eficiente el tránsito en las carreteras federales.

La dependencia indicó que este proceso forma parte de un programa de inversión pública superior a 528,000 millones de pesos, destinado a fortalecer la infraestructura de transporte en México.

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¿Cómo se puede pagar en un peaje?

Una vez que concluya la transición, los automovilistas deberán utilizar medios de pago electrónicos para cubrir las cuotas de peaje.

Entre las opciones disponibles se encuentran los dispositivos TAG, como IAVE, PASE y Televía, además de tarjetas bancarias de débito y crédito en aquellas plazas de cobro que ya cuentan con terminales electrónicas.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir filas en las casetas, facilitar el tránsito por las autopistas y avanzar en la digitalización de los sistemas de pago utilizados en la red carretera del país.