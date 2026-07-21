El mega proyecto que busca transformar Buenos Aires con un nuevo polo administrativo.

El Gobierno impulsó un ambicioso proyecto de infraestructura con el objetivo de concentrar en un solo complejo las oficinas de la Administración Pública Nacional que hoy funcionan en distintos edificios de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa contemplaba la construcción de un edificio de 60.000 metros cuadrados, pensado para modernizar los espacios de trabajo, reducir costos operativos y optimizar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, el proyecto permanece oficialmente suspendido y, además, deberá cambiar de ubicación.

Por qué la mega obra deberá mudarse de lugar

En un principio, el plan contemplaba levantar el nuevo complejo sobre un terreno ubicado en Avenida Amancio Alcorta 2602, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El proyecto se desarrollaría bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP) e incluía el diseño, la construcción y la operación integral del edificio durante un período de diez años.

No obstante, esa ubicación ya no está disponible. En ese predio, el Club Atlético Huracán avanza con la construcción del predio deportivo César Luis Menotti, lo que obliga a buscar un nuevo terreno para concretar la iniciativa.

Avenida Amancio Alcorta 2602, Parque Patricios. Google Maps.

Qué beneficios buscaba generar el proyecto

La propuesta tenía como objetivo modernizar la infraestructura estatal y reunir en un mismo espacio a distintas dependencias nacionales, reemplazando numerosas oficinas que actualmente funcionan en inmuebles alquilados.

De acuerdo con el proyecto, el plazo estimado para finalizar la construcción era de cuatro años.

Entre los beneficios previstos se encontraban:

Reducir el gasto público , al disminuir la cantidad de edificios alquilados por la Administración Pública Nacional.

Mejorar la eficiencia energética , incorporando tecnologías e instalaciones más sustentables.

Agilizar el funcionamiento del Estado , al concentrar organismos en un mismo complejo y facilitar la coordinación entre áreas.

Poner en valor inmuebles públicos, optimizando el uso del patrimonio estatal.

Aunque el proyecto continúa suspendido, la necesidad de encontrar un nuevo emplazamiento abre un nuevo capítulo para una iniciativa que, de concretarse, podría modificar el mapa administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué organismos podrían mudarse al nuevo complejo administrativo?

Uno de los principales objetivos del proyecto es reunir en un mismo espacio a distintas dependencias de la Administración Pública Nacional que actualmente funcionan en edificios distribuidos por la Ciudad de Buenos Aires. La centralización permitiría mejorar la coordinación entre organismos, reducir tiempos administrativos y disminuir los costos asociados al alquiler y mantenimiento de múltiples inmuebles.

Aunque el proyecto no especifica qué oficinas se trasladarían en una primera etapa, la intención es crear un polo administrativo moderno que concentre una parte importante de la actividad estatal.

Qué pasará con el proyecto tras el cambio de ubicación

Si bien el proyecto permanece suspendido, la imposibilidad de construir en el predio originalmente previsto obliga a redefinir uno de sus aspectos centrales: el lugar donde se levantará el futuro complejo.

Para que la iniciativa avance será necesario identificar un nuevo terreno que reúna las condiciones urbanísticas y de infraestructura necesarias. Una vez resuelto ese punto, el Gobierno podría reactivar el proceso licitatorio y redefinir el cronograma de ejecución de una de las obras administrativas más ambiciosas proyectadas para la Ciudad de Buenos Aires.

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