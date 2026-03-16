El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una intensa triple tormenta con lluvias, ráfagas de viento de hasta 53 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 29 milímetros acumulados. El temporal golpeará a Buenos Aires y otras provincias ubicadas al centro del país. El SMN informó que durante el martes ingresará un fuerte temporal al país que golpeará a las provincias ubicadas al centro. En caso de Córdoba, las lluvias comenzarán durante la noche del lunes. Las ráfagas de viento alcanzarán los 53 kilómetros por hora con lluvias y temperaturas oscilarán entre los 27° y 20°. Otra de las localidades afectadas será Santa Fe, donde los vientos sentido norte de hasta 36 km/h con intensas precipitaciones. El organismo meteorológico emitió una alerta para Buenos Aires, en donde se esperan cerca de 29 milímetros de precipitaciones acumuladas. La tormenta llegará durante el martes con ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora. El SMN publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires: