El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de tormentas con alta actividad eléctrica que traerán ráfagas de viento y lluvias intensas, que podrían alcanzar los 23 milímetros acumulados. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. En la mayoría de los casos, la tormenta llegará este lunes, acompañada por vientos del norte y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 23 milímetros. Según informó el organismo, las condiciones inestables se extenderán hasta el martes por la noche, mientras que el resto de la semana continuará con jornadas inestables y chaparrones. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este lunes 16. El temporal comenzará durante la mañana y se extenderá a lo largo de toda la jornada, con tormentas fuertes previstas para la tarde que afectarán a casi toda la provincia. Las precipitaciones persistirán hasta el martes por la noche, día en el que se esperan tormentas intensas en todo el territorio bonaerense. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: