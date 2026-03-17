El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este martes 17 de marzo se encuentra vigente una alerta de nivel amarillo por la presencia de fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Según informó el SMN en la alerta meteorológica amarilla, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento de 90 km/h, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que las lluvias podrían mantenerse a lo largo de toda la jornada con posibilidad de extenderse hacía el día miércoles. Por su parte, las zonas que están más comprometidas por este fenómeno climático son: Al igual que en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en otras 12 provincias. De tal modo, se esperan fenómenos similares en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Luis. Por su parte, también rige una alerta meteorológica amarilla por vientos en el sur del país, principalmente en Chubut y Santa Cruz.