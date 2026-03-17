El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de tormentas con alta actividad eléctrica que traerán fuertes ráfagas, lluvias intensas y caída de granizo dañino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera que el mal clima comience este martes por la tarde y sece durante la noche, aunque seguirán los chaparrones. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de una tormenta que afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este martes 17 de marzo por la tarde. Llegará con una probabilidad de precipitación del 70% y ráfagas de 50 km/h, lo que alerta a los ciudadanos a tomar los recaudos pertinentes tanto como resguardar objetos que pueden ser arrojados por el viento como permanecer en construcciones cerradas mientras se produzca la tormenta. En tanto, el clima sufrirá un fuerte cambio de temperatura con respecto al fin de semana, ya que la máxima será de 28°C y la mínima será de 21°C. Es decir, se producirá un descenso de temperatura por la tarde-noche. Cabe destacar que, por la noche, la tormenta bajará con probabilidad de chaparrones del 40%. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires también padecerá tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en las siguientes localidades: Cabe destacar que, en todos los casos, el SMN recomienda tomar recaudos como retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar puertas y ventanas, permanecer en construcciones cerradas, alejarse de zonas inundables y buscar refugio inmediato en caso de estar al aire libre.