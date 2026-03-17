El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el avance de un frente ciclónico que provocará tormentas, lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. La advertencia alcanza a 13 provincias del país. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un fuerte temporal que impactará en 13 provincias, con mayor intensidad en el centro, norte y este del país. En la mayoría de las zonas afectadas, las tormentas comenzaron durante la madrugada de este martes, impulsadas por vientos del sector norte y acompañadas por lluvias abundantes. Los acumulados de agua podrían alcanzar los 22 milímetros. Según informó el organismo, las condiciones de inestabilidad se mantendrán al menos hasta la noche del martes. Además, el pronóstico anticipa que el resto de la semana continuará con jornadas inestables y la probabilidad de chaparrones intermitentes. De acuerdo al mapa del clima del Servicio Meteorológico, estas son las provincias que serán afectadas por el temporal: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: