El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de un frente de tormentas al norte argentino. Las lluvias acumularán se prolongarán hasta el domingo y traerán ráfagas y precipitaciones intensas. El organismo también alertó por un cambio en el pronóstico del clima por la llegada de un temporal a Buenos Aires con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. El organismo alertó por el ingreso de un temporal a la provincia de Jujuy. Las lluvias se harán presentes durante la mañana del lunes y se prolongarán a lo largo de seis días. Se espera que caigan aproximadamente 50 milímetros con una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. Las localidades afectadas serán: El organismo emitió una alerta roja para la provincia de Buenos Aires para la mañana del martes 17. Las lluvias golpearán gran parte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Los vientos alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora y darán paso a una mínima de 17 durante el miércoles. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad: