La posibilidad de emigrar hacía un país es algo que muchas personas decidieron hacer para buscar un nuevo estilo de vida fuera de Argentina y tal es el caso de Alejandro Lupidi, un joven argentino que vive en uno de los lugares más bellos de Suiza.

A través de un video que publicó en un video en su perfil de TikTok, Alejandro Lupidi reveló que, al trabajar en los Alpes Suizos, en un pueblo llamado Samnaun, pudo ahorrar más de 10.000 dólares al cabo de cinco meses.

Un argentino reveló cuánto dinero ganó en Suiza

En el video que compartió en su perfil de TikTok, el joven argentino manifestó a qué se dedica, cómo es vivir en esa zona de Suiza y cuánto dinero pudo ahorrar. Además, detalló cuáles son las ventajas y desventajas de residir en dicha localidad.

El joven contó su experiencia en Suiza. Captura TikTok

“Este es el pueblo suizo que me permitió ahorrar 12.000 dólares en tan solo 5 meses. Empezamos con los ”pro" y “contra”. Lo bueno es que no hace falta hablar alemán, que obviamente si lo hablás mucho mejor, pero al ser un pueblo tan chiquito con que tengas un inglés más o menos te van a contratar", comenzó.

En ese mismo sentido, el muchacho agregó: “Otro punto positivo es limítrofe con Austria y todo lo que necesites te lo vas a comprar ahí por la mitad de lo que vale acá”, indicó.

Otros aspectos positivos de vivir en Suiza

Sobre uno de aspectos más relevantes, Alejandro Lupidi sumó: “Además es un pueblo tax free y quiere decir que no tiene impuestos. Perfumes, alcohol, cigarrillos, todo vale lo mismo que en España o menos. Al ser un pueblo de montaña, todos los trabajos vienen con alojamiento y comida”, destacó.

¿Cuáles son los puntos negativos?

No obstante, expresó que, al igual que todo, siempre hay cosas que no son del todo positivas: “Como malo podría decir que es un lugar que no tiene muchas cosas para hacer, pero para mí es ideal para venir en pareja, hacer mucha plata en cinco meses e irse.”, aseveró.

La localidad forma parte de los Alpes Suizos. Komoot

“Otro punto es que no hay gente de Latinoamérica y las únicas personas con las que se puede hablar español son algunos de España, pero son los menos”, concluyó en el video, el cual se hizo altamente viral en TikTok.

¿Qué se necesita para ir a Suiza siendo argentino?

Los argentinos no necesitan visa para viajar a Suiza por turismo y pueden permanecer hasta 90 días dentro de un período de 180 días sin tramitar un permiso consular previo.

Este límite se contabiliza para todo el espacio Schengen, por lo que si el viaje incluye otros países europeos, los días pasados allí también forman parte del mismo período .

Para ingresar, es necesario contar con un pasaporte argentino vigente, que tenga al menos tres meses de validez posteriores a la salida prevista del espacio Schengen y se encuentre en buen estado.

Las autoridades también pueden solicitar el pasaje de regreso o continuación del viaje, comprobante de alojamiento y evidencia de solvencia económica, como efectivo, tarjetas con fondos disponibles o extractos bancarios.

Además, desde octubre de 2025 los ingresos quedan registrados en el sistema EES mediante datos biométricos, mientras que contar con asistencia médica internacional, aunque no es obligatorio, resulta recomendable.