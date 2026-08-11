Los argentinos que tengan pensado viajar a Brasil deberán prestar especial atención a la documentación que llevaran durante sus vacaciones.

Antes de viajar, el fundamental revisar que el DNI o el pasaporte se encuentre vigente y en buen estado, ya que estos documentos son indispensables para realizar controles migratorios.

Destinos como Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios se encuentran entre los más elegidos por los argentinos que viajan a Brasil. Sin embargo, un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con las condiciones necesarias puede convertirse en un impedimento para ingresar en el país.

Argentinos que viajan a Brasil: qué documento deberán revisar antes de salir Fuente: Shutterstock Shutterstock

Argentinos que viajen a Brasil: qué trámite deben hacer antes de salir del país

Antes de organizar el viaje, todos los ciudadanos extranjeros deben comprobar cuál es el documento que utilizarán para ingresar a Brasil y verificar que esté en condiciones de ser presentado ante las autoridades.

En los viajes dentro del Mercosur, los argentinos pueden utilizar el DNI habilitado para viajar en lugar del pasaporte. Sin embargo, no cualquier documento sirve: debe encontrarse vigente, en buen estado y permitir identificar correctamente a su titular.

Si el DNI está vencido, deteriorado o presenta algún inconveniente que pueda dificultar la identificación, será necesario tramitar su renovación antes del viaje. Quienes prefieran utilizar el pasaporte también deberán verificar que se encuentre vigente y en buenas condiciones.

Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios: el documento que deben revisar los argentinos

Miles de argentinos eligen cada temporada las playas y ciudades turísticas de Brasil para pasar sus vacaciones. Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios son algunos de los destinos más buscados, pero el lugar elegido no modifica la necesidad de contar con la documentación correspondiente para realizar el ingreso al país.

Como se mencionó, el punto central para los viajeros es revisar el estado y la vigencia del DNI o pasaporte antes de comenzar el viaje. No alcanza con tener el documento físicamente: también debe cumplir con las condiciones necesarias para ser aceptado en los controles migratorios.

Por eso, quienes tengan pensado viajar en los próximos meses deberían revisar ahora mismo la fecha de vencimiento de su documentación. También es recomendable comprobar que los datos personales sean correctos y que el documento no presente daños que dificulten su lectura o identificación.

En caso de necesitar una renovación, el trámite debe realizarse con anticipación para evitar llegar a la fecha del viaje sin la documentación necesaria.

Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios: qué tramite deberán hacer ciertos argentinos antes de viajar. IA Gemini

DNI o pasaporte para entrar a Brasil

Una de las principales dudas entre los argentinos que viajan a Brasil es si necesitan obligatoriamente un pasaporte o si pueden ingresar utilizando el DNI.

Para los viajes hacia países del MERCOSUR, entre ellos Brasil, los argentinos pueden utilizar el DNI como documento de viaje, siempre que se encuentre vigente, en buen estado y corresponda a la última versión emitida.

Por eso, quienes ya cuentan con un DNI válido no necesitan tramitar un pasaporte exclusivamente para viajar a Brasil.