Los indicadores de volatilidad en acciones y monedas se desplomaron en los últimos meses —en algunos casos, hasta cerca de sus niveles más bajos en años—, lo que despertó advertencias de que los inversores se volvieron complacientes frente a la amenaza de una nueva disrupción por el conflicto sin resolver en Medio Oriente.

El índice Vix, un termómetro de la volatilidad implícita en el mercado accionario conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, cayó esta semana por debajo de 15, muy por debajo de su promedio de largo plazo y en un nivel que no se veía desde antes de que comenzara la guerra entre EE.UU. e Irán, a fines de febrero. Indicadores similares de volatilidad esperada en los principales pares de monedas, como euro-dólar, se hundieron cerca de mínimos de varios años, según los índices que proporciona el gigante de derivados CME Group.

El bajo costo de la volatilidad sugiere que los inversores ven pocas chances de un rebrote de las tensiones en el mercado, incluso mientras se desvanecen las esperanzas de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz, lo que llevó al petróleo de vuelta a casi u$s 90 el barril y a los costos de financiamiento de algunos gobiernos de las principales economías a un paso de sus niveles más altos en años.

“Los mercados están mostrando cierto grado de complacencia... dando por sentado que la desescalada y la cabeza fría van a prevalecer en este conflicto [de Medio Oriente]”, dijo Raphaël Thuin, jefe de estrategias de mercados de capitales en Tikehau Capital.

El Vix llegó a trepar hasta 30 durante las primeras etapas del conflicto y registró un repunte menor durante la fuerte liquidación de acciones tecnológicas globales del mes pasado.

Pero rápidamente volvió a bajar a medida que los mercados accionarios globales retomaron su marcha alcista este mes. Los inversores institucionales estaban “vendiendo volatilidad” como una forma adicional de sacar provecho del rally, dijo Matt Rowe, portfolio manager senior de Man Group.

Con la Reserva Federal con expectativas de subir las tasas de interés apenas una o dos veces en el próximo año, los operadores dicen que la reacción cautelosa de los bancos centrales ante los fuertes vaivenes del crudo también ayudó a calmar a los mercados y a contener la volatilidad cambiaria.

Los operadores “aprendieron a convivir con lo que pasa en el Golfo”, dijo Chris Turner, jefe de mercados globales de ING, y agregó que consideran que los cambios en las tasas de interés por parte de los bancos centrales “van a ser moderados y no el comienzo de nuevos ciclos importantes de ajuste”.

Thuin, de Tikehau, dijo que los precios más altos del petróleo y el alza en los rendimientos de los bonos soberanos son “de las amenazas más importantes para el mercado” en este momento, pero remarcó que a los inversores los tranquilizó la “notable” capacidad de la economía global para absorber el shock energético.

El bajo costo de la volatilidad sugiere que los inversores ven pocas chances de un rebrote de tensiones, mientras se desvanecen las esperanzas de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz.

Pero esto podría torcerse si un período sostenido de precios de la energía más altos —por ejemplo, a través de los costos de insumos industriales— empieza a pesar de manera más concreta sobre el crecimiento justo cuando alimenta la inflación. A los inversores también les preocupa que la caída de los inventarios de petróleo ofrezca un contrapeso cada vez menor frente a los precios más altos del crudo.

“Tenés una bomba de tiempo, cuanto más se prolongue este [conflicto]”, dijo April LaRusse, jefa de especialistas en renta fija de Insight Investment, y señaló que los indicadores benignos de volatilidad están subestimando la amenaza que representan los precios más altos de la energía para la economía global en su conjunto.

Algunos inversores también señalan que la baja volatilidad en los índices accionarios estuvo ocultando un movimiento mucho más intenso por debajo de la superficie. La correlación inusualmente baja entre acciones individuales hizo que los movimientos se cancelaran entre sí, dijeron los inversores, en parte como síntoma de las grandes apuestas que se están haciendo entre ganadores y perdedores de la inteligencia artificial.

“La volatilidad de las acciones individuales estuvo una locura y la volatilidad de los índices sigue donde siempre estuvo”, dijo Gerry Fowler, estratega de derivados de UBS. “La correlación es muy baja, y eso mantiene muy baja la volatilidad de los índices”.

Los inversores advirtieron que esto deja al mercado expuesto a una caída brusca si una mala noticia —como una escalada del conflicto o un balance decepcionante de alguno de los gigantes de la inteligencia artificial— hace que las acciones se muevan de golpe en la misma dirección.

Neil Birrell, chief investment officer de Premier Miton, dijo que “el nivel de volatilidad de las acciones individuales en comparación con la volatilidad a nivel de mercado [está] en niveles extremos nunca vistos”.