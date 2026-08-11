Tras años paralizada, pavimentarán una ruta clave en la conexión en dos de las provincias más importantes de la Argentina: pasará de camino de tierra a corredor estratégico. (Imagen ilustrativa)

La Ruta Provincial 9, en el norte de La Pampa, entró en su etapa final de pavimentación y está a punto de transformarse en un corredor estratégico con Córdoba.

La obra, financiada por el Gobierno provincial, avanza sobre un tramo que hasta ahora era un camino de tierra.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, recorrió los trabajos junto a autoridades provinciales y municipales de la zona. La intervención busca fortalecer la conexión entre localidades pampeanas y el sur cordobés.

De qué se trata la obra

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) explicó que la intervención se desarrolla en sentido norte-sur, uniendo la Ruta Nacional 188 con el límite entre ambas provincias.

Entre las características técnicas de la obra se destacan:

Aproximadamente 6.900 metros lineales de pavimentación.

Calzada de 6,90 metros de ancho.

Un intercambiador en la intersección con la Ruta Nacional 188.

Iluminación y señalización horizontal, vertical y de seguridad.

La nueva traza reemplaza al actual camino vecinal de tierra y se incorpora a la infraestructura vial provincial, con mejores estándares de transitabilidad y seguridad.

La Ruta Provincial 9, en el norte de La Pampa, entró en su etapa final de pavimentación. el constructor

Qué impacto tiene para La Pampa y Córdoba

La pavimentación conecta directamente a localidades pampeanas como Rancul con Villa Huidobro, en Córdoba, y consolida una alternativa a la Ruta Nacional 35, que atraviesa un fuerte deterioro.

Entre los principales beneficios que destacan las autoridades se encuentran:

Mayor seguridad vial para vecinos y productores.

Acceso más rápido a servicios de salud y educación.

Mejores condiciones para el transporte de la producción regional.

Reducción de los tiempos de traslado durante todo el año.

Hasta ahora, las lluvias y el deterioro propio de los caminos de tierra condicionaban la circulación diaria en la zona. Con la ruta pavimentada, esa limitación queda atrás para las comunidades del norte pampeano.

La región concentra una fuerte actividad agropecuaria, por lo que el nuevo pavimento también busca facilitar el traslado de insumos, maquinaria y producción, con menores costos de mantenimiento para los vehículos.

Además del impacto en la circulación, la obra sostiene puestos de trabajo vinculados a la construcción. Según indicaron desde el sector privado, la continuidad de las obras provinciales permitió mantener los planteles laborales pese al contexto económico.

La Ruta Provincial 9 se suma así a otras obras viales que el Gobierno de La Pampa lleva adelante para integrar el territorio provincial y fortalecer la conexión con las provincias vecinas.

El camino de tierra que hoy se convierte en ruta pavimentada representaba una demanda histórica del norte provincial. Durante años, la falta de asfalto complicó el traslado diario y el acceso a servicios esenciales.

Con la ejecución en su etapa final, se espera que el corredor esté disponible para uso permanente en el corto plazo, aunque todavía no se confirmó una fecha exacta de finalización.

Además de agilizar la circulación, la nueva ruta busca garantizar mejores condiciones para el traslado de ambulancias, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, algo que hasta ahora dependía del estado del camino de tierra.