La pava eléctrica se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina por su practicidad y rapidez.

Sin embargo, con el uso frecuente puede acumularse sarro en el interior, especialmente cuando el agua contiene una alta concentración de minerales.

La buena noticia es que existe una alternativa casera para eliminar estos depósitos: un ingrediente que todos tienen en la cocina y que puede ayudar a aflojar y remover el sarro, el vinagre.

Para hacerlo correctamente, es importante seguir algunos pasos y evitar ciertos errores que podrían dañar el aparato.

¿Para qué sirve poner vinagre en la pava eléctrica?

El principal objetivo es eliminar el sarro y los depósitos minerales que se forman en las paredes y en la base de la pava.

El agua contiene minerales como calcio y magnesio que, al calentarse repetidamente, pueden quedar adheridos a las superficies internas del electrodoméstico. Con el tiempo, estas acumulaciones pueden verse como manchas blancas o una capa áspera.

El ácido acético presente en el vinagre ayuda a disolver progresivamente esos depósitos, facilitando su posterior eliminación.

Además de mejorar el aspecto interno de la pava, una limpieza periódica permite mantenerla en mejores condiciones de uso.

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Cómo limpiar la pava eléctrica con vinagre

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especializados.

1. Vaciar completamente la pava

Antes de comenzar, hay que asegurarse de que el aparato esté desenchufado y sin agua en su interior.

2. Preparar la mezcla

Colocar en la pava una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua. La cantidad debe ser suficiente para cubrir la zona donde se encuentre acumulado el sarro, sin superar el nivel máximo indicado por el fabricante.

3. Calentar la mezcla

Encender la pava y dejar que la mezcla llegue a ebullición. Una vez que termine el ciclo, no es necesario dejarla funcionando durante más tiempo.

En caso de que el fabricante indique expresamente que no se deben utilizar sustancias ácidas, conviene evitar este método y recurrir a un producto desincrustante compatible con el electrodoméstico.

4. Dejar actuar

Con la pava apagada y desenchufada, dejar reposar la mezcla durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Si la acumulación de sarro es importante, puede ser necesario repetir el procedimiento.

5. Vaciar y enjuagar

Descartar la mezcla y enjuagar varias veces el interior con agua limpia para retirar los restos de vinagre y de sarro.

Finalmente, llenar la pava únicamente con agua, hervirla y desechar esa primera carga. Esto ayuda a eliminar cualquier resto de olor o sabor antes de volver a utilizarla.

Cómo limpiar la pava eléctrica con vinagre.

¿Cada cuánto conviene limpiar la pava eléctrica?

La frecuencia depende principalmente de la dureza del agua y de cuánto se utilice el electrodoméstico.

Si aparecen rápidamente manchas blancas, partículas en el agua o una superficie áspera en la base, puede ser una señal de que necesita una limpieza.

En zonas donde el agua contiene más minerales, la acumulación puede producirse con mayor rapidez. Por eso, revisar periódicamente el interior de la pava permite detectar el problema antes de que el sarro forme una capa gruesa.

Qué no hay que hacer al limpiar una pava eléctrica

Hay algunas precauciones importantes para evitar daños:

No sumergir nunca la pava eléctrica completa en agua.

No mojar la base eléctrica ni el enchufe.

No utilizar esponjas metálicas o elementos abrasivos que puedan rayar las superficies.

No mezclar vinagre con lavandina u otros productos de limpieza.

No superar el nivel máximo de llenado indicado por el fabricante.

Revisar siempre las instrucciones del modelo antes de utilizar vinagre u otro producto desincrustante.

La limpieza periódica del interior permite mantener la pava libre de acumulaciones visibles de sarro y prolongar su buen estado.

Si el electrodoméstico presenta una acumulación persistente, lo más recomendable es consultar las indicaciones específicas del fabricante.