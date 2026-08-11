Buscan voluntarios para vivir en un pueblo italiano: ofrecen alojamiento y comida gratis.

Una aldea de la Toscana, en Italia, abrió una convocatoria para sumar voluntarios que quieran colaborar con la cosecha de aceitunas de la temporada.

Se trata de Baggio, un pueblo de apenas 150 habitantes ubicado en la provincia de Pistoia, rodeado de bosques, campos y olivares .

La propuesta busca entre cuatro y cinco personas dispuestas a participar de una de las tareas más tradicionales de la región.

A cambio del trabajo, los organizadores ofrecen alojamiento y comida durante toda la estadía.

Qué ofrece el voluntariado en Baggio

Quienes sean seleccionados tendrán cubiertas algunas necesidades básicas mientras dure la experiencia. Entre los beneficios se incluyen:

Alojamiento en la propiedad rural.

Habitación y cama con sábanas y toallas.

Acceso a baños compartidos.

Uso ocasional de la cocina, según la organización de la casa.

Almuerzo tipo picnic durante las jornadas de cosecha.

Días libres adicionales para compensar las jornadas más largas.

Buscan voluntarios para vivir en un pueblo italiano: ofrecen alojamiento y comida gratis. Facebook/Pro Loco Villa Di Baggio

La actividad combina trabajo rural con la posibilidad de conocer una de las zonas más visitadas de la Toscana, famosa por sus paisajes y su producción de aceite de oliva.

Además de la recolección, los voluntarios deberán colaborar con el traslado de las aceitunas hasta el lugar donde se procesan, y en algunas tareas de cocina, como preparar comida o lavar los platos.

Cuándo empieza la cosecha y cómo anotarse

La actividad está prevista para noviembre de 2026, aunque todavía no hay un calendario definitivo. La fecha exacta depende de cuándo maduren las aceitunas, algo que solo se puede confirmar cerca del inicio de la temporada.

Para postularse, hay algunos requisitos puntuales:

Tener disponibilidad en noviembre, con fechas aún flexibles.

Poder realizar tareas de cosecha durante la mañana y la tarde.

No fumar ni consumir estupefacientes.

Contar con la documentación necesaria para viajar a Italia.

Quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deben consultar previamente qué tipo de visa necesitan para este tipo de actividad . También conviene tener en cuenta que el alojamiento está en una zona rural: para llegar a la propiedad hay que caminar unos diez minutos por un camino de piedra.

La convocatoria se encuentra publicada en Workaway, una plataforma que conecta a personas interesadas en experiencias de intercambio con anfitriones de distintos países. Ahí se pueden consultar los detalles completos de la propuesta y ponerse en contacto directo con los organizadores.

Este tipo de iniciativas se volvió cada vez más popular entre quienes buscan una forma distinta de recorrer Europa, sin los costos de un viaje tradicional y con la posibilidad de vivir de cerca las tradiciones rurales de cada región.

La Toscana es una de las regiones italianas con mayor tradición olivícola. Sus paisajes de colinas, viñedos y olivares atraen cada año a miles de turistas, pero experiencias como la de Baggio ofrecen una mirada distinta, alejada de los circuitos más masivos.

Para los organizadores, la convocatoria no solo busca cubrir la mano de obra necesaria durante la cosecha, sino también generar un intercambio cultural. Por eso, más allá de las tareas rurales, se valora la buena predisposición para compartir la vida cotidiana de la aldea.