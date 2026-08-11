En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este es el caso de Emanuele Armeli Moccia, un fontanero italiano afincado en España desde 2017 y autónomo desde hace cinco años, que a través de TikTok muestra su trabajo diario y, sobre todo, cuánto factura con cada jornada.

Según explica, sus ingresos varían considerablemente en función de los servicios que presta. “1.900, 1.500, 900 euros... Depende del día”, afirma sobre lo que puede llegar a facturar en una jornada normal.

Las claves por las que Emanuele cobra miles de euros como fontanero en España.

Cuánto factura Emanuele como fontanero en un día de trabajo

En uno de sus vídeos más recientes, Emanuele relata una de las jornadas más intensas que ha vivido. Tras completar una reforma y una reparación compleja en el baño de un cliente, en la que solucionó problemas en las tuberías y en el suministro de agua caliente, asegura: “Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros por una única factura”.

La falta de relevo generacional sigue siendo uno de los grandes problemas de los oficios manuales en España. Sectores como la fontanería, la electricidad o la carpintería arrastran desde hace años una importante escasez de profesionales cualificados, mientras la demanda de servicios no deja de crecer.

En este marco es que esas cifras, poco habituales de ver expuestas de forma tan abierta, son precisamente el gancho con el que busca llamar la atención sobre las posibilidades económicas del oficio.

Por qué muestra sus ingresos en redes sociales

Más allá de exhibir cuánto puede ganar, Armeli sostiene que su objetivo es dar visibilidad a una profesión que considera infravalorada y atraer a nuevos trabajadores a un sector con escasez de mano de obra.

“Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre”, explica al justificar el contenido que publica. Su mensaje conecta con un problema real: la dificultad creciente de encontrar profesionales cualificados en los oficios manuales.

Qué dice sobre la falta de fontaneros en España

A su juicio, la falta de relevo generacional hace que cada vez sea más complicado encontrar profesionales con experiencia y compromiso. Es un diagnóstico que comparten empresas y autónomos del sector, que coinciden en que la escasez de mano de obra provoca retrasos en las reparaciones y dificulta atender toda la demanda.

Para Armeli, el problema no es solo de cantidad, sino de constancia. “Cumplen, hacen bien su trabajo y te resuelven el problema”, señala sobre los pocos fontaneros que, en su opinión, ejercen hoy con verdadera profesionalidad, en un oficio en el que la demanda supera con claridad a la oferta de trabajadores.