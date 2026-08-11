En esta noticia Las próximas aperturas de Grupo One

Grupo One, el holding que trajo Decathlon a la Argentina y que este martes inauguró la primera tienda de la francesa Kiabi en el país, proyecta invertir más de u$s 200 millones durante los próximos cinco años.

El plan contempla la apertura de nuevas tiendas de ambas cadenas, el desembarco de Bestseller y la llegada de otras marcas internacionales que el grupo ya negocia para el mercado argentino.

La compañía, integrada por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, lleva invertidos más de u$s 40 millones en la puesta en marcha de los primeros locales, la compra de mercadería y la logística.

“Gran parte de la inversión hay que hacerla antes de abrir cada tienda porque hay que comprar toda la mercadería. Son negocios que demandan mucho capital de trabajo”, explicó Aguirre Saravia durante la inauguración de la tienda en pleno Microcentro porteño.

La marca francesa desembarcó con un local de 1500 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos en el espacio de la peatonal Florida donde hasta hace pocos meses funcionaba una tienda de Arredo.

Fundada en Francia en 1978, Kiabi está presente en 37 países y emplea a más de 10.000 colaboradores. La compañía ofrece indumentaria para mujeres, hombres, niños y bebés, además de una línea para el hogar.

Las próximas aperturas de Grupo One

Decathlon concentrará buena parte de ese desembolso. La cadena francesa abrirá antes de fin de año nuevas tiendas en Portal Rosario y Abasto Shopping, mientras que un cuarto local, en Alto Palermo, está previsto para la primera mitad de 2027.

Las aperturas llegan después del fuerte debut que tuvo la marca en la Argentina. La primera tienda, ubicada en el Complejo Al Río, en Vicente López, se convirtió durante dos fines de semana consecutivos en la número uno en ventas de toda la red mundial de Decathlon.

Semanas después inauguró su primera sucursal en el interior del país, en Córdoba, y mantiene el objetivo de desarrollar unas 20 tiendas en el mercado argentino.

Fuente: Decathlon

Kiabi seguirá el mismo camino. Después de abrir su primera tienda sobre la calle Florida, la segunda sucursal funcionará en Portal Rosario y, más adelante, continuará creciendo en los principales centros comerciales del país. El objetivo también es alcanzar unas 20 tiendas.

El próximo desembarco será el de Bestseller. El gigante danés de la moda, fundado en 1975 y presente en 47 mercados con más de 3100 tiendas, abrirá en octubre sus primeros locales en la Argentina. El lanzamiento incluirá tres de sus principales marcas: Jack & Jones, especializada en indumentaria masculina; Only, enfocada en moda femenina; y Vero Moda, que funcionarán con locales independientes en Unicenter.

La llegada de la compañía forma parte de un proyecto de largo plazo. Además de las primeras tres aperturas, la empresa prevé desarrollar una red de 40 tiendas en el país durante los próximos cinco años, con una inversión estimada en u$s 50 millones. El plan también contempla la creación de alrededor de 500 puestos de trabajo a medida que avance la expansión.

Grupo One también mantiene conversaciones para sumar nuevas etiquetas internacionales. Entre ellas aparece Naterial, la marca de muebles del grupo francés Mulliez, cuyo desembarco podría concretarse el año próximo.

“Ahora estamos más enfocados en ropa, aunque seguimos hablando con otras marcas”, aseguró el empresario.