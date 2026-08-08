Muchas personas deciden emigrar para buscar una nueva vida fuera del país y Australia es uno de los países en el que más argentinos viven y trabajan.

Tal es el caso de Dylan Juárez, un joven argentino que se desempeña en el rubro de la construcción en tierras australianas, y que reveló cómo es un día de trabajo y cuánto dinero recibe.

Un argentino reveló cuánto gana en Australia

A través de un video que publicó en su perfil de TikTok, Dylan Juárez manifestó que al trabajar en la limpieza de un techo , la paga es de 40 dólares la hora y que al final del día, el total es de 320.

El joven argentino contó cuánto gana en Australia. Captura TikTok

En la publicación titulada como “ Te muestro lo que gano en un día de trabajo en Australia” , el muchacho que se dedica al rubro de la construcción expresó: “Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares. 40 dólares la hora me están pagando en Australia por limpiar este techo”.

“Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol”, concluyó al final del video para detallar cómo es su rutina diaria en Australia.

Qué se necesita para trabajar en Australia siendo argentino

Los argentinos que quieran vivir, trabajar y viajar legalmente por Australia pueden acceder al programa Working Holiday Visa (WHV), que permite permanecer en el país durante 12 meses. La propuesta busca facilitar el intercambio cultural y, al mismo tiempo, que los jóvenes puedan financiar parte de su estadía mediante empleos temporales.

Para Argentina, la vía correspondiente es la Working Holiday Visa Subclass 417, destinada a jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas para participar del programa.

Requisitos para argentinos