El Gobierno reglamentará un nuevo recibo de sueldo con un cambio clave en la liquidación del salario. Foto ( Archivo)

Para muchos trabajadores, mirar el recibo de sueldo suele limitarse a chequear la cifra final que se deposita en la cuenta bancaria. Sin embargo, con la puesta en marcha de los nuevos esquemas de transparencia laboral y la modernización de los sistemas de liquidación, las empresas en la Argentina comenzaron a emitir recibos de sueldo con una estructura más detallada y visible.

El objetivo central de estos cambios es que el empleado pueda diferenciar con claridad qué parte de su remuneración corresponde a su salario de bolsillo, cuánto se destina a la seguridad social y cuál es el costo total real que asume la empresa para sostener ese puesto de trabajo.

El gran cambio: la visibilización del “Costo Laboral”

La principal novedad que introdujeron los nuevos formatos de recibos es la inclusión de un bloque o columna informativa reservada a las contribuciones patronales.

Hasta ahora, el recibo tradicional solo mostraba el sueldo bruto y las deducciones que se le hacían al trabajador. En el modelo actualizado, el documento desglosa dos niveles de cargas sociales:

Aportes del trabajador (los que se descuentan del sueldo bruto): Jubilación (SIPA): 11%

Obra Social: 3%

PAMI (Ley 19.032): 3%

Aporte Sindical: (Entre 2% y 3%, según el Convenio Colectivo de Trabajo, siempre que sea afiliado o exista cuota de solidaridad). Contribuciones del empleador (informáticas o al pie del recibo): Son los montos que la empresa paga directamente al Estado y a las entidades de salud/seguro por encima del sueldo bruto del empleado: Jubilación patronal: 18% a 21% (según el tamaño o rubro de la empresa).

Obra Social patronal: 6%

Asignaciones Familiares y Fondo de Empleo: 4,5% a 6%

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): Alícuota variable según el nivel de riesgo de la actividad.

Seguro de Vida Obligatorio.

Aclaración clave: Las contribuciones patronales son puramente informativas dentro del recibo. No representan un descuento sobre el salario del trabajador, sino el costo que la empresa abona al sistema de la seguridad social.

El nuevo recibo de sueldo trae información que antes estaba ausente.

Paso a paso: Cómo leer las secciones del nuevo recibo

Para interpretar la liquidación sin confusiones, el documento se divide habitualmente en cuatro grandes bloques:

1. Encabezado de control

Debe figurar la Razón Social de la empresa, CUIT, nombre completo del trabajador, CUIL, fecha de ingreso, categoría profesional, Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) aplicable y el período liquidado.

2. Conceptos Remunerativos

Son todos los ingresos sobre los cuales se aplican los descuentos de ley. Incluye el sueldo básico, la antigüedad, el presentismo, las horas extras, las comisiones y los feriados trabajados.

3. Conceptos No Remunerativos

Son asignaciones o sumas acordadas en paritarias (como vales de almuerzo, viáticos con comprobante o asignaciones no remunerativas) que ingresan directamente al bolsillo del empleado sin sufrir deducciones de jubilación ni obra social.

4. Total Neto a Cobrar

Es el resultado de tomar el Total Remunerativo + Total No Remunerativo - Total de Descuentos. Es la cifra final que la empresa debe acreditar en la cuenta sueldo bancaria del trabajador.

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Fondo de Cese Laboral: ¿Aparece en el recibo?

En aquellos sectores donde las cámaras empresariales y los sindicatos hayan acordado la implementación opcional del Fondo de Cese Laboral (que reemplaza o complementa las indemnizaciones tradicionales por despido), el recibo de sueldo puede incluir una línea específica donde se registra el aporte mensual que realiza la empresa a dicho fideicomiso o fondo de cobertura.

¿Qué dice la legislación en Argentina?

La emisión y validez del recibo de sueldo en todo el país responde a marcos legales precisos: