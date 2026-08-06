En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Esa es la historia de Mario, un español que emigró a Australia para trabajar en la construcción. Su testimonio, compartido en redes sociales, pone cifras a una diferencia salarial que explica por sí sola la decisión, pero también nombra el precio que casi nadie menciona.

A través de su canal de TikTok (@lega.wave), donde supera los 6.000 seguidores, explica que el mejor momento para ganar dinero en el país es durante las temporadas agrícolas. La del algodón, de la que habla, abarca desde la siembra en primavera hasta la recolección en otoño. “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”, afirma.

Las dificultades de conseguir trabajo como inmigrante en España. mirsad sarajlic

Cuánto gana Mario en la temporada del algodón

El joven detalla sus cifras sin rodeos. Cobra 31 dólares australianos a la hora normal y 56 en las horas extra. “Son 430 dólares entre semana y 1.230 dólares los fines de semana. En siete días suelo cobrar 3.470 euros, a los que hay que restarle un 15% de tasas. Hace un total de 1.808 euros semanales”, explica.

Frente a esos ingresos, sus gastos resultan mínimos. Paga 140 dólares semanales de alquiler, 90 en comida y, al vivir cerca del trabajo, apenas 20 en gasolina. “Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo. Trabajo como un esclavo pero el resto de días son de puro ahorro”, resume.

Todo lo que gana a partir de ese primer mediodía es ahorro neto para sus proyectos y viajes.

En qué consiste su trabajo en la granja de algodón

Mario trabaja en una explotación agrícola dedicada al cultivo y la producción de algodón, doce horas al día, de lunes a domingo. Allí se encarga de descargar camiones, almacenar el algodón en naves y llenar los contenedores que se envían a todo el mundo.

No considera que su trabajo sea especialmente duro en lo físico. El desgaste, insiste, es de otro tipo. “La única dificultad es aguantar mentalmente hacer tantas horas durante meses viviendo el día de la marmota”, confiesa, en referencia a la rutina repetida durante toda la campaña.

Qué mensaje quiere dejar sobre emigrar a Australia

Pese a las cifras, Mario evita vender una imagen idealizada del país. Habla con la experiencia de quien lleva seis años allí y quiere marcar distancia con quienes llegan esperando dinero fácil.

“No quiero engañar a nadie ni hacer pensar que en Australia llueve dinero en cuanto aterrizas. Solo mostrar que es un país donde si sabes hacer medio bien las cosas puedes sacarle un provecho económico, además del millón de aventuras y aprendizajes que no te los quita nadie”, concluye.

Los números que da lo respaldan. Cobra alrededor de 1.500 dólares australianos a la semana y comparte piso, de modo que el alquiler le supone unos 150 dólares semanales. Esa proporción, imposible de igualar en España con un empleo equivalente, es lo que lo mantiene al otro lado del mundo pese a todo.