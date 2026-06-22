Renovar la licencia de conducir parece un trámite sencillo, pero existe un plazo que muchos conductores desconocen y que puede cambiar por completo el procedimiento. Una vez vencido el registro, comienza a correr una cuenta regresiva que podría obligar a miles de personas a realizar nuevamente todas.

La medida alcanza a quienes poseen licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires y está vinculada al tiempo transcurrido desde el vencimiento del documento. Superado determinado plazo, la renovación deja de ser considerada como tal y pasa a tramitarse bajo otro esquema administrativo, con requisitos más exigentes.

¿Cuántos días hay para renovar la licencia de conducir después del vencimiento?

La normativa vigente establece que la renovación de la licencia de conducir debe realizarse dentro de un plazo determinado luego de su vencimiento.

Ese período fue fijado en 90 días desde la fecha de caducidad que figura en el carnet.

Si el conductor deja pasar ese lapso, ya no podrá acceder al trámite de renovación habitual. En esos casos, la licencia deberá gestionarse nuevamente como si fuera una original.

Adiós a la renovación de la licencia de conducir para los mayores de 18 años que dejen pasar esta cantidad de días. (Foto: Archivo)

Esto significa que será necesario volver a cumplir con todas las instancias previstas para quienes tramitan el registro por primera vez.

Además, es importante tener en cuenta que desde el mismo día en que vence la licencia, el conductor deja de estar habilitado para circular.

Qué exámenes hay que rendir si se vencen los 90 días para renovar la licencia

Cuando se supera el plazo de 90 días, el trámite deja de ser una simple renovación administrativa.

El conductor deberá realizar nuevamente las evaluaciones exigidas por la legislación vigente para obtener la habilitación.

Entre los requisitos que pueden volver a solicitarse se encuentran:

Examen médico psicofísico.

Evaluación visual y auditiva.

Examen teórico sobre normas de tránsito.

Examen práctico de conducción.

Presentación de documentación personal vigente.

Libre deuda de infracciones con sentencia firme.

En el caso de las categorías profesionales, también pueden requerirse antecedentes penales y evaluaciones específicas vinculadas con la actividad.

Las autoridades utilizan estas instancias para verificar que el conductor conserve las aptitudes necesarias para manejar de manera segura.

¿Cuáles son los requisitos y la vigencia de la licencia de conducir en la Provincia de Buenos Aires?

Para obtener o renovar la licencia, los conductores deben cumplir con distintos requisitos.

Entre los principales se encuentran:

Presentar DNI con domicilio actualizado.

Aprobar los exámenes médicos, teóricos y prácticos.

Informar grupo y factor sanguíneo.

Abonar las tasas provinciales y municipales.

No registrar infracciones de tránsito con sentencia firme.

No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), según la legislación vigente.

La vigencia del registro también varía según la edad del conductor:

Menores de 18 años: 1 año la primera licencia y luego renovaciones por 3 años.

Entre 18 y 65 años: vigencia de 5 años .

Entre 66 y 70 años: vigencia de 3 años .

Mayores de 70 años: vigencia de 1 año.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan controlar la fecha de vencimiento con anticipación. Incluso, la renovación puede iniciarse hasta un mes antes de que expire la licencia, evitando así inconvenientes y la necesidad de repetir todo el proceso.