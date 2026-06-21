Retiran la licencia de conducción de todas las personas que no cumplan con este requisito fundamental

El trámite para obtener la licencia de conducir se considera un proceso vital en Argentina, el cual exige renovación periódica según la edad del propietario.

Además, el procedimiento frecuentemente involucra una evaluación psicofísica y el abono de tarifas; sin embargo, ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires han adicionado requisitos adicionales para conductores de mayor edad.

Retiran la licencia de conducir de todas las personas que no cumplan con este requisito clave (foto: archivo).

¿Quiénes tendrán que realizar un examen práctico para renovar el registro?

En San Isidro, los mayores de 71 años convocados para renovar el carnet de conducir deberán presentar un examen teórico, práctico y psicofísico.

La evaluación comprende un examen escrito con 40 preguntas sobre normas de tránsito y conducción segura, así como la maniobra de conducción en el Hipódromo local.

¿Cómo obtener la licencia de conducir en la Municipalidad de Dardo Rocha?

El proceso se inicia en el sistema TESI de la Municipalidad, donde es necesario crear un usuario, abonar las tasas, solicitar un turno y seleccionar la fecha y hora para presentarse en la sede ubicada en Dardo Rocha 3444.

Al llegar a la sede, se lleva a cabo el examen psicofísico, que incluye una revisión oftalmológica. Posteriormente, se agenda un nuevo turno para realizar nuevamente las pruebas teórica y práctica. La evaluación práctica debe ejecutarse con un vehículo propio en buen estado, que cuente con la VTV vigente y el seguro al día.

Los mayores de 71 años están obligados a abonar las siguientes tasas:

Tasa municipal : $ 20.040

Tasa provincial : $ 2.080,50

Tasa nacional : $ 6.800

Total: $ 28.920

Cómo solicitar turnos para licencia de conducir y requisitos en tu municipio

Los turnos se solicitan por WhatsApp, en línea o de forma presencial en la Central Unificada de Tránsito. En la fecha estipulada para el turno, se abonan las boletas CENAT y CEPAT, además de realizar los controles médicos y oftalmológicos.

Cada municipio tiene su propia normativa, por lo que resulta fundamental consultar con anticipación los requisitos locales antes de iniciar el trámite.

¿Cómo tramitar la renovación del registro de conducir en CABA?

Para llevar a cabo el registro en la Ciudad de Buenos Aires, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer usuario y clave miBA.

Licencia vigente o que se haya vencido dentro del plazo de gracia (1 año).

DNI con domicilio en CABA o certificado de DNI en trámite más un documento válido (pasaporte o DNI anterior).

Cumplir con requisitos específicos si se es extranjero o menor de 18 años.

Tener la capacidad de leer y escribir.

No estar inhabilitado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Presentar certificado de antecedentes penales para la categoría D.

Nuevos exámenes para licencias de conducir en San Isidro y San Martín

CENAT: $ 6.800

Renovación de licencia (BUI): $ 28.750

Los mayores de 71 años en San Isidro enfrentarán un nuevo desafío al renovar su licencia de conducir, pues se sumará un examen teórico-práctico.

Este examen no solo evaluará sus capacidades al volante, sino que también incluirá preguntas sobre normas de tránsito y medidas de seguridad, con un enfoque en el manejo responsable.

En San Martín, la normativa es aún más estricta, al exigir la misma evaluación a partir de los 65 años. Asimismo, quienes cuenten con registros vencidos por más de 90 días deberán presentar pruebas adicionales para asegurar su idoneidad al conducir.

Las nuevas regulaciones subrayan la necesidad de mantenerse informado sobre los requisitos específicos de cada municipio.

La vigencia del documento está condicionada por la edad: