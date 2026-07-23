Usar el teléfono celular mientras se conduce puede salir mucho más caro que una simple multa. En determinados casos, las autoridades pueden revisar el historial de infracciones y suspender la licencia de conducir de quienes acumulen demasiadas faltas.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) mantiene vigente un sistema de puntos que identifica a los conductores considerados de mayor riesgo y determina cuándo corresponde aplicar una suspensión del permiso para manejar.

Cuándo pueden quitarte la licencia de conducir por orden del DMV

El DMV de Nueva York utiliza el llamado Sistema de Puntos de Infracción de Conductor, una herramienta diseñada para detectar a los conductores que representan un mayor riesgo para la seguridad vial.

Bajo este mecanismo, la licencia puede ser suspendida cuando un conductor acumula 11 puntos dentro de un período de 24 meses.

Cada infracción suma una determinada cantidad de puntos y el organismo analiza el historial de cada conductor antes de aplicar la sanción correspondiente.

Por qué usar el celular al volante deriva en la suspensión de la licencia

Utilizar el celular al volante es una de las infracciones más costosas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una de las conductas más penalizadas por el sistema es utilizar el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico mientras se conduce.

Esta infracción equivale a 5 puntos sobre la licencia.

Eso significa que un conductor que reciba esta sanción en varias oportunidades durante dos años puede acercarse rápidamente al límite que habilita la suspensión del permiso para conducir.

Así funciona el sistema de puntos del DMV

El organismo asigna diferentes puntajes según la gravedad de cada infracción. Entre las principales se encuentran:

Uso del teléfono celular al volante: 5 puntos.

Conducción temeraria: 5 puntos.

Abandonar un accidente con lesiones personales: 5 puntos.

Exceso de velocidad de 1 a 10 mph: 3 puntos.

Exceso de velocidad de 11 a 20 mph: 4 puntos.

Exceso de velocidad de 21 a 30 mph: 6 puntos.

Exceso de velocidad de 31 a 40 mph: 8 puntos.

Más de 40 mph sobre el límite permitido: 11 puntos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas: 11 puntos.

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos.

No respetar un semáforo, una señal de Stop o Ceda el Paso: 3 puntos.

Seguir demasiado cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos.

No ceder el paso: 3 puntos.

Qué ocurre cuando se alcanza el límite de puntos

Cuando un conductor llega a 11 puntos en un plazo de dos años, el DMV puede suspender su licencia de conducir, impidiéndole continuar circulando legalmente.

En esos casos, las autoridades notifican al infractor sobre la duración de la suspensión y los pasos necesarios para recuperar el permiso una vez cumplidas las condiciones establecidas por el organismo.