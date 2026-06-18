El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron durante el último trimestre el monto de las multas y así, las sanciones más caras se acercan a los 4 millones de pesos . Además, también se confirmó el listado de las infracciones por las que te pueden secuestrar el auto y la licencia de conducir.

Pese a que los montos están fijados por el costo del litro de nafta, en el caso de pago voluntario, el valor de estas infracciones se reduce a la mitad. Sin embargo, para acceder a este beneficio es importante respetar la fecha de pago correspondiente, que se establece en la multa o durante los siguiente 30 días hábiles.

Chau licencia de conducir: cuáles son las multas por las que te pueden sacar el auto

La Ley Nacional de Tránsito establece que hay 6 razones por las que a un conductor se le puede retener el vehículo y la mayoría tiene que ver con tener documentación al día:

Circular sin póliza de seguro en vigencia.

Falta de licencia de conducir o registro vencido . También si no corresponde al tipo de rodado o si presenta señales de adulteración.

No poseer la VTV al día.

No tener cédula del vehículo o que esté dañada.

Circular con la patente dañada, adulterada, ilegible o de un modo que no se puede identificar.

Observación de fallas graves en la seguridad: falta de luces reglamentarias, cubiertas, carga mal estibada.

Las multas por las que te pueden sacar la licencia

Alcoholemia positiva : Conducir con alcohol en sangre (en AMBA rige Alcohol Cero) o negarse al test.

Pasar semáforo en rojo : Cruzar cuando la señal de tránsito prohíbe el paso.

Exceso de velocidad grave : Superar los límites de velocidad permitidos.

Circular en contramano : Conducir en sentido contrario al establecido para la calle o avenida.

Manejar sin seguro : Circular sin la póliza obligatoria de responsabilidad civil vigente.

Exceso de pasajeros : Llevar más personas que la cantidad de cinturones de seguridad que tiene el auto.

Efectuar giros prohibidos : Doblar a la izquierda en avenidas de doble mano no semaforizadas o en U.

Realizar picadas: Correr carreras de velocidad no autorizadas en la vía pública.

El Scoring tiene un máximo de 20 puntos y la multa más grave es por correr picadas.

Retención física por problemas del documento

Licencia vencida : Conducir con el registro fuera de su fecha de validez.

Domicilio desactualizado : No renovar la licencia tras pasar 90 días de haber cambiado el domicilio en el DNI.

Licencia adulterada : Presentar un registro falso, borrado, enmendado o roto.

Categoría incorrecta: Conducir un auto teniendo solo licencia para motos (o viceversa).

Suspensión administrativa (Por Scoring en AMBA)

La autoridad pueden suspender la licencia si se pierden los 20 puntos iniciales por acumular multas a nombre del mismo titular.

Los puntos que resta cada multa

Infracción Puntos que resta Tapar placas de dominio 10 Circular con antirradar o antifoto 10 Conducción peligrosa 10 Conducir bajo la influencia de alcohol 10 Negativa a someterse a control de alcoholemia, estupefacientes 10 Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización 10 Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes 10 Incumplir obligaciones legales 10 Participar/organizar picadas 20

Precios y de las multas de tránsito

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó los costos para las infracciones y los máximos superan el $ 1.398.000 en total. Los valores se expresan en Unidades Fijas (UF) y se actualizan con los aumentos en el precio del litro de nafta ($ 1398) de forma semestral.

Infracción de Tránsito Monto Mínimo Monto Máximo Alcohol o drogas en sangre al conducir $443.000 $2.215.000 Circular en contramano o por la banquina $443.000 $2.215.000 Exceso de velocidad $332.250 $2.215.000 Licencia suspendida $332.250 $2.215.000 Exceso de ocupantes en el vehículo $332.250 $1.107.500 Falta de documentación exigida $221.500 $1.107.500 Circular sin VTV $221.500 $1.107.500 Semáforo en rojo $221.500 $1.107.500 Licencia no adecuada al vehículo $221.500 $1.107.500 No usar cinturón de seguridad $221.500 $1.107.500 Mal estacionamiento $110.750 $221.500 Circular sin patente $110.750 $221.500 Licencia vencida $110.750 $221.500 Sin seguro obligatorio $110.750 $221.500 Falta de cédula del vehículo $110.750 $221.500

Los montos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)