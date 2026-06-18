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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron durante el último trimestre el monto de las multas y así, las sanciones más caras se acercan a los 4 millones de pesos. Además, también se confirmó el listado de las infracciones por las que te pueden secuestrar el auto y la licencia de conducir.

Pese a que los montos están fijados por el costo del litro de nafta, en el caso de pago voluntario, el valor de estas infracciones se reduce a la mitad. Sin embargo, para acceder a este beneficio es importante respetar la fecha de pago correspondiente, que se establece en la multa o durante los siguiente 30 días hábiles.

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Chau licencia de conducir: cuáles son las multas por las que te pueden sacar el auto

La Ley Nacional de Tránsito establece que hay 6 razones por las que a un conductor se le puede retener el vehículo y la mayoría tiene que ver con tener documentación al día:

  • Circular sin póliza de seguro en vigencia.
  • Falta de licencia de conducir o registro vencido. También si no corresponde al tipo de rodado o si presenta señales de adulteración.
  • No poseer la VTV al día.
  • No tener cédula del vehículo o que esté dañada.
  • Circular con la patente dañada, adulterada, ilegible o de un modo que no se puede identificar.
  • Observación de fallas graves en la seguridad: falta de luces reglamentarias, cubiertas, carga mal estibada.

Las multas por las que te pueden sacar la licencia

  • Alcoholemia positiva: Conducir con alcohol en sangre (en AMBA rige Alcohol Cero) o negarse al test.
  • Pasar semáforo en rojo: Cruzar cuando la señal de tránsito prohíbe el paso.
  • Exceso de velocidad grave: Superar los límites de velocidad permitidos.
  • Circular en contramano: Conducir en sentido contrario al establecido para la calle o avenida.
  • Manejar sin seguro: Circular sin la póliza obligatoria de responsabilidad civil vigente.
  • Exceso de pasajeros: Llevar más personas que la cantidad de cinturones de seguridad que tiene el auto.
  • Efectuar giros prohibidos: Doblar a la izquierda en avenidas de doble mano no semaforizadas o en U.
  • Realizar picadas: Correr carreras de velocidad no autorizadas en la vía pública.

El Scoring tiene un máximo de 20 puntos y la multa más grave es por correr picadas.

Retención física por problemas del documento

  • Licencia vencida: Conducir con el registro fuera de su fecha de validez.
  • Domicilio desactualizado: No renovar la licencia tras pasar 90 días de haber cambiado el domicilio en el DNI.
  • Licencia adulterada: Presentar un registro falso, borrado, enmendado o roto.
  • Categoría incorrecta: Conducir un auto teniendo solo licencia para motos (o viceversa).

Suspensión administrativa (Por Scoring en AMBA)

  • La autoridad pueden suspender la licencia si se pierden los 20 puntos iniciales por acumular multas a nombre del mismo titular.

Los puntos que resta cada multa

InfracciónPuntos que resta
Tapar placas de dominio10
Circular con antirradar o antifoto10
Conducción peligrosa10
Conducir bajo la influencia de alcohol10
Negativa a someterse a control de alcoholemia, estupefacientes10
Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización10
Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes10
Incumplir obligaciones legales10
Participar/organizar picadas20

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Precios y de las multas de tránsito

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó los costos para las infracciones y los máximos superan el $ 1.398.000 en total. Los valores se expresan en Unidades Fijas (UF) y se actualizan con los aumentos en el precio del litro de nafta ($ 1398) de forma semestral.

Infracción de TránsitoMonto MínimoMonto Máximo
Alcohol o drogas en sangre al conducir$443.000$2.215.000
Circular en contramano o por la banquina$443.000$2.215.000
Exceso de velocidad$332.250$2.215.000
Licencia suspendida$332.250$2.215.000
Exceso de ocupantes en el vehículo$332.250$1.107.500
Falta de documentación exigida$221.500$1.107.500
Circular sin VTV$221.500$1.107.500
Semáforo en rojo$221.500$1.107.500
Licencia no adecuada al vehículo$221.500$1.107.500
No usar cinturón de seguridad$221.500$1.107.500
Mal estacionamiento$110.750$221.500
Circular sin patente$110.750$221.500
Licencia vencida$110.750$221.500
Sin seguro obligatorio$110.750$221.500
Falta de cédula del vehículo$110.750$221.500

Los montos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

  • Conducir usando el celular: $94.999 (100 UF)
  • No usar el cinturón de seguridad: $94.999 (100 UF)
  • Tener la VTV vencida: $94.999 (100 UF)
  • No respetar la velocidad mínima: $66.499,30 (70 UF)
  • Conducir sin licencia: $47.499,50 (50 UF)
  • Mal estacionamiento: $94.999 (100 UF)
  • Obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997 (300 UF)
  • Pasar un semáforo en rojo: Desde $284.997 hasta $1.424.985 (300 a 1500 UF)
  • Exceso de velocidad (más de 140 km/h): Desde $379.996 hasta $3.799.960 (400 a 4000 UF)