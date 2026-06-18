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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron durante el último trimestre el monto de las multas y así, las sanciones más caras se acercan a los 4 millones de pesos. Además, también se confirmó el listado de las infracciones por las que te pueden secuestrar el auto y la licencia de conducir.
Pese a que los montos están fijados por el costo del litro de nafta, en el caso de pago voluntario, el valor de estas infracciones se reduce a la mitad. Sin embargo, para acceder a este beneficio es importante respetar la fecha de pago correspondiente, que se establece en la multa o durante los siguiente 30 días hábiles.
Chau licencia de conducir: cuáles son las multas por las que te pueden sacar el auto
La Ley Nacional de Tránsito establece que hay 6 razones por las que a un conductor se le puede retener el vehículo y la mayoría tiene que ver con tener documentación al día:
- Circular sin póliza de seguro en vigencia.
- Falta de licencia de conducir o registro vencido. También si no corresponde al tipo de rodado o si presenta señales de adulteración.
- No poseer la VTV al día.
- No tener cédula del vehículo o que esté dañada.
- Circular con la patente dañada, adulterada, ilegible o de un modo que no se puede identificar.
- Observación de fallas graves en la seguridad: falta de luces reglamentarias, cubiertas, carga mal estibada.
Las multas por las que te pueden sacar la licencia
- Alcoholemia positiva: Conducir con alcohol en sangre (en AMBA rige Alcohol Cero) o negarse al test.
- Pasar semáforo en rojo: Cruzar cuando la señal de tránsito prohíbe el paso.
- Exceso de velocidad grave: Superar los límites de velocidad permitidos.
- Circular en contramano: Conducir en sentido contrario al establecido para la calle o avenida.
- Manejar sin seguro: Circular sin la póliza obligatoria de responsabilidad civil vigente.
- Exceso de pasajeros: Llevar más personas que la cantidad de cinturones de seguridad que tiene el auto.
- Efectuar giros prohibidos: Doblar a la izquierda en avenidas de doble mano no semaforizadas o en U.
- Realizar picadas: Correr carreras de velocidad no autorizadas en la vía pública.
El Scoring tiene un máximo de 20 puntos y la multa más grave es por correr picadas.
Retención física por problemas del documento
- Licencia vencida: Conducir con el registro fuera de su fecha de validez.
- Domicilio desactualizado: No renovar la licencia tras pasar 90 días de haber cambiado el domicilio en el DNI.
- Licencia adulterada: Presentar un registro falso, borrado, enmendado o roto.
- Categoría incorrecta: Conducir un auto teniendo solo licencia para motos (o viceversa).
Suspensión administrativa (Por Scoring en AMBA)
- La autoridad pueden suspender la licencia si se pierden los 20 puntos iniciales por acumular multas a nombre del mismo titular.
Los puntos que resta cada multa
|Infracción
|Puntos que resta
|Tapar placas de dominio
|10
|Circular con antirradar o antifoto
|10
|Conducción peligrosa
|10
|Conducir bajo la influencia de alcohol
|10
|Negativa a someterse a control de alcoholemia, estupefacientes
|10
|Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización
|10
|Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes
|10
|Incumplir obligaciones legales
|10
|Participar/organizar picadas
|20
Precios y de las multas de tránsito
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó los costos para las infracciones y los máximos superan el $ 1.398.000 en total. Los valores se expresan en Unidades Fijas (UF) y se actualizan con los aumentos en el precio del litro de nafta ($ 1398) de forma semestral.
|Infracción de Tránsito
|Monto Mínimo
|Monto Máximo
|Alcohol o drogas en sangre al conducir
|$443.000
|$2.215.000
|Circular en contramano o por la banquina
|$443.000
|$2.215.000
|Exceso de velocidad
|$332.250
|$2.215.000
|Licencia suspendida
|$332.250
|$2.215.000
|Exceso de ocupantes en el vehículo
|$332.250
|$1.107.500
|Falta de documentación exigida
|$221.500
|$1.107.500
|Circular sin VTV
|$221.500
|$1.107.500
|Semáforo en rojo
|$221.500
|$1.107.500
|Licencia no adecuada al vehículo
|$221.500
|$1.107.500
|No usar cinturón de seguridad
|$221.500
|$1.107.500
|Mal estacionamiento
|$110.750
|$221.500
|Circular sin patente
|$110.750
|$221.500
|Licencia vencida
|$110.750
|$221.500
|Sin seguro obligatorio
|$110.750
|$221.500
|Falta de cédula del vehículo
|$110.750
|$221.500
Los montos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- Conducir usando el celular: $94.999 (100 UF)
- No usar el cinturón de seguridad: $94.999 (100 UF)
- Tener la VTV vencida: $94.999 (100 UF)
- No respetar la velocidad mínima: $66.499,30 (70 UF)
- Conducir sin licencia: $47.499,50 (50 UF)
- Mal estacionamiento: $94.999 (100 UF)
- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997 (300 UF)
- Pasar un semáforo en rojo: Desde $284.997 hasta $1.424.985 (300 a 1500 UF)
- Exceso de velocidad (más de 140 km/h): Desde $379.996 hasta $3.799.960 (400 a 4000 UF)