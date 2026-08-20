El pronóstico del tiempo para los últimos días de agosto dio un giro y modificó las expectativas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En lugar de lluvias y tormentas durante el tradicional período de Santa Rosa, se esperan jornadas con temperaturas más agradables, momentos de sol y pocas probabilidades de precipitaciones.

La tendencia comenzará a notarse hacia el cierre de la última semana del mes y se extenderá durante el fin de semana. Las condiciones previstas anticipan un escenario más templado, con máximas que se ubicarán cerca de los 20°C y mínimas que seguirán siendo frescas durante las primeras horas del día.

¿Qué dice ahora el pronóstico del tiempo para la tormenta de Santa Rosa?

La actualización de los modelos meteorológicos modificó el clima previsto para el AMBA. A diferencia de los escenarios asociados tradicionalmente con la tormenta de Santa Rosa, no se espera un episodio de lluvias importantes alrededor del 30 de agosto.

Para el jueves 27 y viernes 28, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 19°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 11°C y 12°C. El cielo tendrá nubosidad variable, aunque sin un escenario marcado por precipitaciones generalizadas.

El sábado 29 también se presentará con condiciones relativamente estables. La máxima estimada será de 17°C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados.

Tormenta de Santa Rosa: cómo estará el tiempo en el AMBA el domingo 30 de agosto y qué dice el pronóstico.

Santa Rosa llega sin tormentas: así estará el domingo 30 de agosto

El domingo 30 de agosto, fecha asociada a la tradicional tormenta de Santa Rosa, el tiempo mantendría la estabilidad en el AMBA. La previsión indica una máxima cercana a los 17°C y una mínima de 9°C.

De acuerdo con este escenario, no se esperan lluvias significativas durante la jornada . El cielo parcialmente despejado y las temperaturas moderadas podrían favorecer las actividades al aire libre, aunque el comienzo del día continuará siendo frío.

¿Hasta cuándo seguirá el buen tiempo en el AMBA?

La estabilidad no terminaría inmediatamente después del domingo. El pronóstico extendido mantiene condiciones similares para el lunes 31 de agosto, cuando la temperatura máxima volvería a ubicarse alrededor de los 16°C.

De esta manera, el cierre del mes tendría jornadas frescas a templadas, con temperaturas en ascenso respecto de los días más fríos y sin un episodio de lluvias destacado en el horizonte inmediato.

Sin embargo, al tratarse de un pronóstico extendido, las condiciones pueden modificarse a medida que se acerquen las fechas.