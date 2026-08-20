Después de más de dos décadas de actividad, un reconocido supermercado cerró para siempre. La decisión se produce en un contexto de menor consumo y reestructuración del sector comercial, mientras los trabajadores buscan preservar sus puestos de trabajo.

Se trata de una sucursal de Hipermercado Libertad, ubicada en Mendoza, que inició sus actividades en 2003. El establecimiento empleaba a 75 personas y atravesó sus últimos días con una liquidación de productos que llegó a ofrecer descuentos de hasta el 80% en determinados artículos.

La compañía, que actualmente pertenece a Callejas, confirmó el cierre del local y mantiene conversaciones con empresarios interesados en parte del inmueble.

El objetivo es que el predio pueda continuar vinculado a la actividad comercial y, eventualmente, conservar parte de las fuentes laborales.

¿Por qué cerró el supermercado Libertad de Mendoza?

El cierre de la sucursal se da en medio de la caída del consumo y los cambios que atraviesa el sector de supermercados y comercios minoristas. La empresa avanzó con el cierre del establecimiento después de más de 20 años de funcionamiento en la provincia.

La situación generó preocupación entre los empleados, especialmente entre quienes acumulan una extensa antigüedad. Cerca del 40% de los trabajadores permanece en la compañía desde la apertura del local en 2003.

Además, la empresa y el gremio mantienen diferencias respecto del esquema de indemnizaciones para los empleados desvinculados.

Híper Libertad de Mendoza: cerró el supermercado de Godoy Cruz y qué pasará con los trabajadores

¿Qué pasará con los trabajadores tras el cierre?

Uno de los principales conflictos tras el cierre del Híper Libertad de Godoy Cruz está relacionado con las indemnizaciones y las condiciones de salida de los empleados. En total, fueron desvinculados 68 trabajadores bajo convenio y 7 empleados jerárquicos.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza cuestionó la propuesta de la empresa, que contempla pagar distintos porcentajes de la indemnización legal en cuotas. Según explicó Fernando Ligorria, secretario general del gremio, la oferta incluye el 75% en seis cuotas, el 80% en nueve cuotas o el 100% en 12 cuotas.

Las alternativas fueron rechazadas por los trabajadores y el conflicto llegó a una audiencia ante la Subsecretaría de Trabajo. La próxima reunión está prevista para el lunes.

¿Qué empresa podría ocupar el lugar del supermercado?

Aunque el Híper Libertad de Godoy Cruz cerró sus puertas, el predio podría volver a tener actividad comercial. Empresarios mendocinos analizan distintas alternativas para utilizar parte del inmueble, aunque todavía no hay un acuerdo definido.

El cierre se produjo luego de que el grupo salvadoreño Calleja vendiera 12 de sus 14 sucursales de Libertad a La Anónima . Los únicos locales que quedaron fuera de la operación fueron los de Resistencia, en Chaco, y Godoy Cruz, en Mendoza.

En Chaco, el hipermercado fue adquirido por el grupo local Cuchermercados. En Mendoza, en cambio, la sucursal cerró y el inmueble quedó en negociación.

Entre los interesados aparece Marcelo Benedetti, dueño de Granja Benedetti, quien reconoció que evalúa quedarse con parte del predio, aunque la propuesta no contempla incorporar a todo el personal. La operación todavía no fue cerrada.