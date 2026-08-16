Aylen Frontera (41), oriunda de Córdoba, siempre tuvo una idea clara a lo largo de su vida: viajar.

Si bien se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba a los 23 años y ejerció la profesión durante 16 años para salir a conocer el mundo; siempre sintió que viajar por un mes era muy poco.

“Lo peor de todo es que yo odiaba mi trabajo, no me gustaba ser abogada. En mi mente era la única forma que existía para mí para poder viajar ”, introdujo a El Cronista desde Albania, país en el que se quedará durante los próximos 15 días antes de seguir su itinerario de viajes en el que visitó 14 países en los últimos 3 meses.

Aylen Frontera en Ohrid, Macedonia. Tiktok @aylenfrontera

Un cambio rotundo en su vida

A lo largo de los años, Aylen consumió contenido respecto a los viajes a través de redes sociales. También se fascinó con el estudio previo a conocer un lugar: desde sitios a visitar hasta historias, lugares exóticos y modos de vida de los lugares.

A los 38 años conoció a su actual pareja, Gonzalo (41), quien tiene una agencia de marketing y publicidad digital, y, de manera indirecta, le despertó la curiosidad en el área del marketing. Mientras se conocían ella comenzó a hacer cursos e interiorizarse más en el tema.

De a poco dejó la abogacía, se especializó en la generación de contenido para empresas y publicidad digital, y comenzó a trabajar de manera freelance, en la que ofrece sus servicios a marcas de cordobesas y nacionales.

Aylen Frontera en Budapest. Tiktok @aylenfrontera

“Cuando dejé la abogacía empezamos a viajar. Decidimos hacer trabajo remoto. Actualmente estamos en Europa por 3 meses. El horario nos viene espectacular porque recorremos de 8 a 14 y a esa hora son las 9 de la mañana en Argentina”, explicó y luego añadió: “Recorrimos 14 países y actualmente conozco 44 países” , indicó.

Los países que conoció Aylen Frontera

Italia

Francia

Luxemburgo

Alemania

Eslovaquia

Hungría

Serbia

Bosnia y Herzegovina

Montenegro

Macedonia del Norte

Albania

Grecia

Nace una influencer de viajes

A la par de su trabajo, Aylen se convirtió en una influencer de viaje donde comparte contenido interesante de cada ciudad que conoce saliendo de los lugares comunes, da consejos y recomendaciones e invita a sus seguidores a animarse a explorar sitios que no forman parte del mainstream de destinos mundiales.

Por último, dio un consejo de viaje para cualquiera que sueñe con explorar el mundo: “No viajen con ojo crítico. Siento que mucha gente dice ‘A Egipto no quiero ir porque es muy sucio, a Cuba no quiero ir porque es socialista, a Estados Unidos no quiero ir porque es muy consumista’. No viajen con ese ojo comparativo. Viajen como observadores, aprendan y saquen sus conclusiones a partir de lo bueno. Y malo que les pasó lo descartan”.

Aylen Frontera en Capadocia, Turquía.. Tiktok @aylenfrontera

“ Nunca es tarde. Yo me imaginaba a los 41 años con la vida resuelta y me encuentro empezando otra vez con un trabajo nuevo porque estoy explorando. Mi forma de vida no es tradicional porque por meses me voy y dejo a mis amigos y a mi familia, y mis hábitos. Y la verdad que nunca fui tan feliz en mi vida. Ojalá que la gente se anime a hacer lo que realmente sueña, ama y quiere porque se puede y nunca es tarde”.

Por el momento el TikTok como influencer de viaje lo toma como una actividad aparte de la generación de contenidos para marcas, pero no descarta trabajar de lleno en sus redes sociales de acá a un largo plazo. Actualmente tiene más de 4.000 seguidores, quienes le consultan sobre futuros viajes.