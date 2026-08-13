La tormenta de Santa Rosa es uno de los fenómenos más esperados de cada agosto en la Argentina. La tradición popular la ubica cerca del 23 de agosto, fecha en la que se celebra a Santa Rosa de Lima, aunque la ciencia no reconoce un evento meteorológico específico con ese nombre.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar en agosto

La fecha asociada a la tormenta de Santa Rosa es el 23 de agosto, aunque las lluvias y tormentas vinculadas con este fenómeno pueden registrarse durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.

La denominación surgió de una tradición que relaciona los temporales de esta época del año con la historia de Santa Rosa de Lima. Según la leyenda, la religiosa habría provocado una fuerte tormenta mediante sus plegarias para impedir el desembarco de una misión pirata en Lima.

La celebración de Santa Rosa de Lima se realiza actualmente el 23 de agosto. La fecha fue modificada por la Iglesia en 1969, cuando se reorganizó el calendario litúrgico.

Tormenta de Santa Rosa: qué dice el SMN sobre las lluvias y tormentas de agosto Composición en Canva.

Qué dice el SMN sobre la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclara que la tormenta de Santa Rosa no es un fenómeno meteorológico definido científicamente . Se trata de una denominación popular utilizada para referirse a las tormentas que suelen producirse alrededor de esa fecha.

Sin embargo, existe una explicación meteorológica para la mayor frecuencia de tormentas hacia fines de agosto. Durante ese período comienzan a registrarse cambios en la circulación atmosférica asociados con la proximidad de la primavera, que favorecen el ingreso de aire más cálido y húmedo y pueden generar condiciones propicias para tormentas.

¿Realmente la tormenta de Santa Rosa siempre trae lluvias fuertes?

Un análisis del SMN sobre las precipitaciones registradas entre 1906 y 2023 encontró que hubo tormentas alrededor de estas fechas en 67 de los 118 años estudiados, equivalente al 57% de los casos.

Sin embargo, esto no significa que todos los años se produzca un temporal intenso. El organismo advierte que no existe evidencia de que la denominada tormenta de Santa Rosa sea siempre más fuerte que otras tormentas.