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El diluvio será en la provincia de Córdoba.

Las condiciones climáticas en Argentina continuarán inestables y las tormentas se harán presentes a lo largo de toda la jornada de este viernes 11 de septiembre con fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Córdoba, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo.

Según el reporte oficial del organismo, las áreas bajo alerta serán afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Asimismo, algunas podrían ser localmente fuertes y provocar precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo y ráfagas de viento.

Llega un diluvio a Córdoba: qué fenómenos se esperan

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la alerta amarilla marca la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Del mismo modo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superadas de manera puntual en algunos sectores.

Por su parte, el mayor riesgo estará vinculado con la intensidad de las lluvias en lapsos breves, que podrían generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en calles y caminos. Además, el temporal podría traer fuertes ráfagas de viento y granizo en las zonas afectadas.

Las tormentas serán por 24 horas. Shutterstock / Composición Canva

Las zonas afectadas por la tormenta

Las localidades que experimentarán la mayor parte de este fenómeno meteorológico son:

Juárez Celman

Zona baja de Río Cuarto

Punilla

Zona serrana de Calamuchita

Zona serrana de Río Cuarto

Zona serrana de Colón

Zona serrana de Ischilín

Zona serrana de Santa María

Zona serrana de Totoral

Zona baja de Calamuchita

Zona baja de Santa María

Oeste de Pocho

Oeste de San Alberto

Oeste de San Javier

Zona baja de Cruz del Eje

Zona baja de Minas

Zona baja de Colón

Zona baja de Totoral

Córdoba Capital

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