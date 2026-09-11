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Las condiciones climáticas en Argentina continuarán inestables y las tormentas se harán presentes a lo largo de toda la jornada de este viernes 11 de septiembre con fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Córdoba, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo.
Según el reporte oficial del organismo, las áreas bajo alerta serán afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Asimismo, algunas podrían ser localmente fuertes y provocar precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo y ráfagas de viento.
Llega un diluvio a Córdoba: qué fenómenos se esperan
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la alerta amarilla marca la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Del mismo modo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superadas de manera puntual en algunos sectores.
Por su parte, el mayor riesgo estará vinculado con la intensidad de las lluvias en lapsos breves, que podrían generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en calles y caminos. Además, el temporal podría traer fuertes ráfagas de viento y granizo en las zonas afectadas.
Las zonas afectadas por la tormenta
Las localidades que experimentarán la mayor parte de este fenómeno meteorológico son:
- Juárez Celman
- Zona baja de Río Cuarto
- Punilla
- Zona serrana de Calamuchita
- Zona serrana de Río Cuarto
- Zona serrana de Colón
- Zona serrana de Ischilín
- Zona serrana de Santa María
- Zona serrana de Totoral
- Zona baja de Calamuchita
- Zona baja de Santa María
- Oeste de Pocho
- Oeste de San Alberto
- Oeste de San Javier
- Zona baja de Cruz del Eje
- Zona baja de Minas
- Zona baja de Colón
- Zona baja de Totoral
- Córdoba Capital
Recomendaciones ante estos fenómenos
- Permanecer en lugares seguros durante las tormentas.
- Evitar circular por calles anegadas o zonas con acumulación de agua.
- No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras inestables.
- Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Desconectar artefactos eléctricos si ingresa agua en la vivienda.
- Mantenerse informado mediante los canales oficiales del SMN.
- Tener especial precaución al conducir, debido a la reducción de visibilidad y la presencia de agua sobre la calzada.