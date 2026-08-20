Buscan voluntarios para vivir gratis en un isla de Australia: ofrecen alojamiento, comida y pocas horas de trabajo a la semana.

El programa de voluntariado combina naturaleza, playas y tareas de conservación ambiental en uno de los destinos más buscados por los viajeros argentinos.

Una propuesta de voluntariado en Australia volvió a captar la atención de quienes sueñan con vivir una temporada en un entorno natural único sin afrontar los costos de alojamiento.

La iniciativa ofrece hospedaje gratuito a cambio de pocas horas de trabajo semanales dedicadas a la conservación del paisaje en Orpheus Island, en Queensland, donde funciona una estación de investigación de la James Cook University.

¿En qué consiste el voluntariado?

Quienes tengan pensado viajar a Australia durante 2027 pueden sumar una experiencia diferente al recorrido: vivir durante algunos días o semanas en una isla tropical sin pagar alojamiento, a cambio de colaborar como voluntarios.

El voluntariado cuenta con:

Alojamiento sin costo durante la estadía.

Pocas horas de trabajo por semana (según el proyecto).

Tareas de mantenimiento de senderos, cuidado de espacios naturales o protección de fauna nativa.

Tiempo libre para recorrer la zona y disfrutar del paisaje.

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Por qué Australia es un destino elegido para este tipo de programas

Australia se consolidó como uno de los países más buscados dentro de las plataformas internacionales de voluntariado gracias a la diversidad de sus paisajes, su clima agradable y el estilo de vida relajado.

Entre las propuestas vigentes se destacan los proyectos de conservación marina vinculados a la Gran Barrera de Coral y las iniciativas terrestres para proteger especies nativas amenazadas.

Cómo anotarse en el voluntariado de Australia

La inscripción para participar durante 2027 se enmarca en el modelo de “intercambio de trabajo”: el voluntario aporta horas de colaboración y accede a cambio a una experiencia que, de otra forma, resultaría muy costosa.

Hasta el momento J ames Cook University no estableció una fecha específica de inscripción para 2027 , pero se sugiere que los argentinos interesados consulten la página oficial de manera regular para conocer en profundidad todo lo que debe tener para poder cumplir este voluntariado.

No siempre se exige experiencia previa, aunque se valora el compromiso y la capacidad de trabajar en equipo.