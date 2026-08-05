En esta noticia

Dentro de las rutinas caseras de limpieza, el bicarbonato de sodio se ha posicionado como uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos.

En ese sentido, colocarlo alrededor de la base de inodoro es un truco doméstico sencillo para ayudar a absorber cualquier tipo de humedad y neutralizar los malos olores que puedan concentrarse en el baño.

Te puede interesar

Rociar vinagre en las esquinas de la casa: por qué los expertos lo recomiendan y para qué sirve hacerlo

Te puede interesar

Ya es oficial: en agosto, las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación en Colombia

Poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve

El bicarbonato actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño.

Al colocarlo alrededor de la base del inodoro se busca mantener esta área más seca. También sirve para facilitar la remoción de suciedad y neutralizar malos olores.

Para utilizarlo tan sólo será necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas para luego retirar el producto con una escoba o paño y repetir cuando se lo considere necesario.

Imagen creada con IA

Ventajas de usar bicarbonato de sodio en el baño

Además de absorber la humedad, este elemento destaca por

  • No dejar fragancias intensas
  • Ser sencillo de aplicar
  • Estar comúnmente presente en los hogares
  • Reducir el uso de químicos agresivos.

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener los productos lejos del rostro.