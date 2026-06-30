Las mesas de vidrio comienzan a perder protagonismo frente a una alternativa que recupera el encanto de los materiales naturales. La nueva tendencia en decoración apuesta por espacios más cálidos, cómodos y con identidad, dejando en segundo plano las superficies brillantes que dominaron durante años los comedores modernos.

En este contexto, la madera maciza vuelve a ganar terreno en los hogares europeos gracias a su resistencia, su aspecto atemporal y la personalidad que aporta a cada ambiente. Cada vez más diseñadores la eligen para crear espacios acogedores, una preferencia que también empieza a reflejarse en viviendas de figuras reconocidas.

Vuelve la mesa de madera como la gran favorita en decoración

El regreso de este clásico responde a una búsqueda de muebles duraderos y con carácter. A diferencia de las mesas de vidrio, las piezas fabricadas con madera maciza ofrecen una sensación de mayor calidez y convierten al comedor en un espacio más confortable para compartir reuniones familiares o con amigos.

Se adapta con facilidad tanto a decoraciones modernas como clásicas, industriales o escandinavas (Fuente: Magnific). Magnific

La tendencia ya puede verse en distintas viviendas donde predominan materiales nobles y acabados rústicos. Un ejemplo es la casa de Gabriel Batistuta, ubicada en el norte de Santa Fe, donde una gran mesa de madera oscura ocupa un lugar central junto a una chimenea, paredes de estilo campestre y muebles que refuerzan una estética tradicional.

Qué tipos de madera recomiendan los especialistas para un mueble duradero

Los expertos destacan que una de las principales ventajas de la madera maciza es que cada pieza posee vetas, nudos y tonalidades únicas, por lo que no existen dos mesas exactamente iguales. Además de su valor estético, este material puede mantenerse en excelentes condiciones durante décadas si recibe los cuidados adecuados y se adapta con facilidad tanto a decoraciones modernas como clásicas, industriales o escandinavas.

Entre las opciones más recomendadas aparecen la madera de mango, reconocida por su dureza y sus vetas naturales, y el álamo macizo, muy valorado por su acabado claro y su capacidad para integrarse en diferentes estilos decorativos. A ellas se suman variedades como el nogal, el roble y el fresno, consideradas por los especialistas como algunas de las mejores alternativas para quienes buscan muebles resistentes, elegantes y con una larga vida útil.