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Las conservas de mariscos son una alternativa práctica para quienes buscan alimentos de larga duración y listos para consumir.

Sin embargo, especialistas advierten que no todos los productos disponibles en las góndolas ofrecen las mismas garantías y que, antes de llevarlos, es fundamental revisar cómo se presentan.

En el caso de los camarones, langostinos, mejillones y calamares, los expertos desaconsejan comprar aquellos que se comercializan en latas o envases con golpes, abolladuras, óxido o cualquier signo de deterioro.

Estas imperfecciones pueden comprometer la hermeticidad del envase y aumentar el riesgo de contaminación del alimento.

Camarones, langostinos, mejillones y calamares: por qué recomiendan no comprar estas conservas en el supermercado si están en este estado
Camarones, langostinos, mejillones y calamares: por qué recomiendan no comprar estas conservas en el supermercado si están en este estado

Por qué no conviene comprar conservas con latas abolladas o dañadas

Los alimentos en conserva son sometidos a un proceso de esterilización que elimina microorganismos y permite conservarlos durante meses o incluso años. Sin embargo, para que ese procedimiento sea efectivo, el envase debe mantenerse completamente sellado.

Cuando una lata presenta abolladuras profundas, especialmente cerca de las uniones o de la tapa, puede haberse alterado el cierre hermético. En esos casos existe la posibilidad de que ingresen bacterias, aire o humedad, favoreciendo el deterioro del producto.

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Además de las abolladuras, también se recomienda evitar las conservas que presenten:

  • Óxido o corrosión en la superficie.
  • Pérdidas de líquido.
  • Latas infladas o deformadas.
  • Perforaciones o fisuras.
  • Etiquetas deterioradas que impidan verificar el origen o la fecha de vencimiento.

Los riesgos de consumir una conserva en mal estado

Uno de los principales peligros asociados a una conserva dañada es el desarrollo de bacterias como Clostridium botulinum, responsable del botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave.

Si bien los casos son excepcionales gracias a los controles sanitarios, los especialistas insisten en que nunca debe consumirse un alimento en conserva si, al abrirlo, presenta alguna de estas características:

  • Olor desagradable o diferente al habitual.
  • Salida de gas al abrir la lata.
  • Espuma o burbujas.
  • Cambios de color.
  • Textura viscosa o anormal.

Ante cualquiera de estas señales, lo más seguro es desechar el producto sin probarlo.

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Cómo elegir conservas de mariscos de forma segura

Para reducir riesgos, los especialistas aconsejan comprar conservas únicamente en supermercados y comercios habilitados, donde se respeten las condiciones de almacenamiento y la cadena de comercialización.

Antes de pagar, conviene revisar cuidadosamente el envase y verificar que:

  • La lata esté limpia, sin golpes ni deformaciones.
  • No presente óxido ni pérdidas.
  • La fecha de elaboración y vencimiento sea legible.
  • El envase no esté hinchado.
  • La marca cuente con la información obligatoria del fabricante.

Una vez abierta la conserva, el contenido no debe permanecer dentro de la lata. Lo recomendable es trasladarlo a un recipiente de vidrio o plástico con tapa, conservarlo en la heladera y consumirlo dentro de las siguientes 24 a 48 horas para mantener su calidad e inocuidad.