El Gobierno puso el foco en las pensiones y avanza con controles destinados a verificar que los titulares de las prestaciones continúen cumpliendo con las condiciones necesarias para mantener el beneficio.

A partir de estas revisiones, determinados casos podrían quedar sujetos a la suspensión temporal del pago de los haberes que se perciben mensualmente.

No obstante, es importante diferenciar entre una suspensión del cobro y una baja definitiva, ya que existe un procedimiento para solicitar nuevamente la activación de una prestación suspendida.

En qué casos pueden suspender el cobro de una pensión

De acuerdo con la información publicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cobro de una pensión puede suspenderse cuando se presentan determinadas situaciones vinculadas con la falta de cobro, movimientos en la cuenta, incompatibilidades o permanencia prolongada fuera del país.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Los motivos clave

No presentarse a cobrar durante tres meses consecutivos.

No registrar movimientos en la cuenta donde se recibe la prestación durante tres meses consecutivos.

Detectar alguna incompatibilidad con el cobro del beneficio.

Permanecer fuera del país durante un período prolongado sin comunicar la ausencia.

ANSES aclara que la suspensión del cobro no implica la baja de la pensión. Para volver a recibir los haberes, el titular deberá solicitar la activación de la prestación y presentar la documentación correspondiente.

Cómo reactivar una pensión suspendida

Para solicitar la reactivación de una pensión suspendida, ANSES establece que el titular debe presentar documentación que permita acreditar su identidad y justificar la continuidad del beneficio.

La documentación necesaria incluye:

DNI del titular.

Formulario Reclamo de haberes PS 6.236.

Documentación que justifique la activación de la prestación suspendida, como un certificado de estudios o documentación que acredite el cese de la situación que originó la suspensión.

Una vez iniciado el trámite y presentada la documentación requerida, se podrá solicitar nuevamente el cobro de la pensión suspendida. Por eso, la interrupción de los haberes no debe interpretarse automáticamente como una pérdida definitiva del beneficio.