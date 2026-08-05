El bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los mejores aliados para la para la limpieza del hogar. Las mezclas con soda o con vinagre son las más elegidas por quienes desean alternativas naturales a un precio económico

Sin embargo, hace poco, un nuevo truco casero ganó popularidad por su uso como exfoliante casero. Esta combinación es ideal para eliminar malos olores del ambiente sin recurrir a aditivos químicos.

¿Cómo es el truco para eliminar los olores de tu casa?

Los especialistas y las personas que buscan cuidar su hogar suelen utilizar una combinación que mezcla unas gotas de aceite esencial en un frasco con bicarbonato de sodio.

El bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador químico de olores gracias a su capacidad para balancear sustancias con pH tanto ácido como básico.

Paso a paso: cómo aplicar la mezcla de bicarbonato y aceite esencial

Esta mezcla se realiza en un frasco siguiendo estas instrucciones:

Coloca 1 taza de bicarbonato de sodio y 10 a 15 gotas de aceite esencial dentro de un frasco.

Cierra la tapa y agita el frasco con fuerza durante 15 segundos para que el aceite se distribuya bien sin dejar grumos.

Aplica una capa fina y pareja del polvo sobre la tela que quieras limpiar (sillón, alfombra o colchón).

Dejar reposar el bicarbonato sobre la superficie durante 30 minutos.

Pasar la aspiradora despacio sobre la tela hasta retirar todo el polvo por completo.

Gemini

¿Cuáles son los beneficios de esta combinación secreta y cómo se aplica?

Al espolvorearlo sobre las telas de sillones, alfombras o colchones, sus partículas microscópicas absorben directamente la humedad acumulada y descomponen los compuestos orgánicos volátiles que provocan la causa raíz del mal olor, en lugar de simplemente enmascararlos.

Tras dejarlo reposar media hora para que complete su reacción y aspirarlo por completo, se retiran de la superficie tanto el bicarbonato como las partículas impuras que quedaron atrapadas en él .

La incorporación de unas gotas de aceite esencial en el frasco previo a la aplicación transforma este limpiador en un aromatizador de duración prolongada.

Al estar impregnado en la estructura porosa del bicarbonato, el aceite esencial se distribuye de manera uniforme sobre el tejido durante la aplicación y desprende sus fragancias aromáticas de forma gradual. Al retirar el polvo con la aspiradora, el calor y el flujo de aire del motor ayudan a difundir el aroma por toda la habitación, dejando la tela libre de humedad y con un perfume limpio que perdura en el ambiente.

Al mezclar ambos ingredientes se consigue una mezcla 100% natural. Este truco funciona porque el bicarbonato cuenta con propiedades ligeramente alcalinas, lo que ayuda a limpiar la suciedad acumulada y liberar los poros. Por su parte, el aceite esencial es reconocido por sus fragancias que perduran en el aire.

¿Qué es un aceite esencial y para qué funciona?

Los aceites esenciales son extractos líquidos, muy concentrados y aromáticos, obtenidos de las plantas. Se extraen de partes como las flores, hojas, raíces o cortezas mediante procesos físicos como la destilación al vapor o el prensado en frío.