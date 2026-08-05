El próximo fin de semana largo de agosto modificará la atención habitual en las entidades bancarias de todo el país y algunos trámites u operaciones quedarán inhabilitadas.

En este sentido, el cierre afectará especialmente a quienes necesiten realizar trámites presenciales o gestiones que requieran atención directa del personal, por lo que será importante anticiparse esas operaciones.

La medida se relaciona con el próximo feriado nacional y generará tres jornadas consecutivas sin atención en las sucursales. Sin embargo, los clientes podrán continuar utilizando el home banking para realizar las operaciones habilitadas.

Qué días no abren los bancos y cuál es el motivo

Los bancos no abrirán sus sucursales durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. El lunes será feriado nacional por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, mientras que las dos jornadas anteriores corresponden al fin de semana habitual.

El cierre es por el feriado del 17 de agosto. ChatGPT

De esta manera, quienes tengan previsto realizar una gestión que requiera acudir personalmente a una sucursal deberán organizarse teniendo en cuenta estas tres jornadas sin atención presencial .

Qué trámites y operaciones no se podrán hacer

Durante el período en que las sucursales permanezcan cerradas, quedarán suspendidas las operaciones que necesariamente requieren atención presencial o contacto directo con empleados de las entidades.

Por su parte, no estarán habilitadas las siguientes funciones:

Atención en ventanilla.

Depósitos o extracciones directamente con personal bancario.

Compra y venta de dólares mediante operaciones cambiarias tradicionales en sucursales.

Apertura de cuentas que requiera presencia física.

Gestión presencial de préstamos.

Presentación de documentación en las sucursales.

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