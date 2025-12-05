Tener una mesita de luz al lado de la cama práctico, cómodo y ayuda a darle un mejor aspecto a la habitación por la delicadeza que suelen tener estos muebles. Sin embargo, una nueva moda comenzó a ganar protagonismo y la mesa de luz tradicional fue reemplazada por otro tipo.

Cuál es la nueva tendencia deco que reemplazó a la mesita de luz tradicional

Inspirada en el diseño minimalista y que aportan un aspecto moderno a la habitación, las mesas de luz flotantes son las grandes protagonistas de estos tiempos ya que permitan aprovechar el espacio al máximo y se destacan, entre otras cosas, por la delicadeza de su diseño.

Se despide la mesita de luz tradicional y esta es la nueva tendencia para poner al lado de la cama Fuente: Grok

Si bien las mesas de luz son muy populares y las hay de todo tipo, desde hace un tiempo a esta parte los modelos han ido variando mucho y la corriente minimalista adoptó un lugar de máxima importancia.

En este sentido, las mesitas de luz flotantes se establecieron dentro del mercado de diseño y decoración del hogar como una de las versiones más elegidas por el público y esto responde a diferentes factores.

Mesas de luz flotantes: la nueva tendencia que es furor

Si hay algo que destaca a las mesitas de luz flotantes es su versatilidad para adaptarse a casi cualquier ambiente debido al tamaño que tienen y las facilidades que tiene su colocación.

Además, otro aspecto positivo es que suelen ser relativamente económicas, por lo que no se debe destinar una gran erogación de dinero para poder tenerlas y darle una sintonía moderna a la habitación.

Las ventajas de las mesitas de luz flotantes

Ahorro de espacio: al estar suspendida, libera completamente la superficie del piso, permitiendo una mejor circulación y aprovechamiento del espacio, especialmente útil en dormitorios pequeños o estrechos.

Diseño moderno y minimalista: su estética limpia y flotante aporta un estilo contemporáneo, ayudando a que el dormitorio luzca más ordenado, ligero y visualmente equilibrado.

Se despide la mesita de luz tradicional y esta es la nueva tendencia para poner al lado de la cama Fuente: Decomuebles