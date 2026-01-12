El Banco Central le devolvió a los Estados Unidos los dólares que Scott Bessent había aportado para estabilizar el mercado cambiario en la Argentina antes de las elecciones legislativas de octubre. Pero la intervención no fue neutra: Estados Unidos ganó “decenas” de millones de dólares, según el propio secretario del Tesoro.

Sin embargo, en el mercado creen que Washington no volverá a intervenir en la plaza cambiaria local.

Los u$s 2534 millones eran parte del tramo activado del swap, que en total trepa hasta los u$s 20.000 millones. Según informó el BCRA, la cancelación de la operación fue en diciembre de 2025, aunque no detalló de dónde provino el dinero con el que pagó.

En su balance, el monto figura como deuda con organismos internacionales, que en total asciende a los u$s 2622 millones. Fuentes del mercado señalan que se pagó mediante un préstamo del BIS (Banco de Pagos Internacionales).

Según informó el Tesoro de Estados Unidos, ya no tiene pesos argentinos en su balance. En tanto, al 31 de octubre disponía de euros, yenes y pesos. La ganancia que obtuvo por operar monedas ese mes fue de u$s 849 millones, aunque no aclaró cuánto obtuvo con su intervención puntual en la Argentina.

Según el propio Bessent, fueron “decenas de millones de dólares”. “El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, aseguró el viernes.

.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

“Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa América Primero”, aseguró el funcionario de Donald Trump.

Sebastián Maril, director de Latam Advisors, estimó que la ganancia de Estados Unidos habría sido de u$s 250 millones de dólares.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, cree que fue inferior: “El Tesoro de EE.UU. tomó los pesos y los colocó en el BCRA contra una letra ajustada en dólares, a la que le sumaba una tasa de interés del 4%. Por eso, las ganancias fueron miles de dólares y no millones de dólares Si se hubiera quedado en pesos, sí hubiera ganado millones por la baja del tipo de cambio”.

Desde el Banco Central informaron a El Cronista que el swap con Estados Unidos continúa vigente. “El convenio de estabilización cambiaria por u$s 20.000 millones sigue vigente en las condiciones acordadas. El acuerdo tanto como los movimientos son confidenciales”, aclararon.

Lo que hoy parece lejano, sin embargo, son las intervenciones cambiarias de ese país en la plaza local. Las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre y definirán el control de la Cámara de Representantes y del Senado, parecen alejar esa posibilidad.

“Estoy convencido que la intervención por parte del Tesoro no volverá a ocurrir. Pero sí va a estar el swap y Argentina puede usarlo cuando quiera”, consideró Maril. Y agregó: “En Estados Unidos la intervención en Argentina no fue bien recibida por ninguno de los dos partidos: ni por republicanos ni por demócratas”.

Si el oficialismo es derrotado en esos comicios, en 2027 el Congreso quedaría bajo control de los demócratas, cuyos dirigentes fueron muy críticos de la asistencia al gobierno de Javier Milei.

Los días en los que Bessent vendía dólares en la plaza local parecen haber quedado atrás. Pero el swap no se mancha.