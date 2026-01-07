En esta noticia Reservas, el dato que monitorea el mercado

El plan del Gobierno para volver a colocar deuda en los mercados internacionales avanza sin prisa, pero también sin pausa. Para lograrlo es crucial que baje el riesgo país, que ayer cayó, pero apenas un punto, y cerró en 561.

Hoy, tras conocerse que el Banco Central pactó un REPO por u$s 3000 millones para pagar este viernes a los bonistas, el costo de financiamiento cayó a mínimos desde 2018, pero luego subió hasta las 575 unidades.

El mercado es cauto y condiciona la baja del riesgo país a la sostenibilidad del programa cambiario y a la acumulación de divisas. “El mercado está en modo esperar y ver, en particular en el riesgo país. Si bien el BCRA anunció un programa de compra de reservas, va a acelerar cuando haya oferta de dólares en el mercado. Eso será a partir de la liquidación de la cosecha gruesa exportada, a partir de marzo”, advierte Martín Kalos, director ejecutivo de EPyCA Consultores.

Con el objetivo de fortalecer las arcas del BCRA, cobraron importancia esta semana las compras de dólares de la autoridad monetaria, que sumaron entre lunes y martes u$s 104 millones, en el puntapié inicial del programa de fortalecimiento de reservas anunciado por Santiago Bausili.

Este viernes afrontará otro test clave, cuando pague u$s 4216 millones a los bonistas. Tras anunciar el REPO, el Gobierno se aseguró los dólares para abonar sin utilizar las reservas del BCRA, lo que es leído por el mercado como una señal positiva. La acumulación de divisas del BCRA es pedida por los inversores para que el costo de financiamiento de la Argentina continúe cayendo.

En Cocos Capital consideran que de corto plazo la atención del mercado estará puesta en el día después al pago de cupones, cuando se sepa cuánta reinversión habrá por parte de los bonistas. “A pesar de que consideramos muy positivo el anuncio de acumulación de reservas y poder de fuego en moneda extranjera por parte de la máxima autoridad monetaria, se está dando en un contexto donde el Tesoro continúa mostrándose vendedor en el spot en diferentes ruedas, al mismo tiempo que el BCRA brindó el lunes cobertura por más de u$s 400 millones entre futuros y Lelink. En la medida que el mercado no encuentre sostenible esta dinámica, puede que el riesgo país se vuelva insensible”, advirtió Alan Versalli, analista del bróker.

“No creemos que haya impacto a la baja en el riesgo país una vez que se paguen los vencimientos, ya que esta información ya debería estar contenida en las cotizaciones hoy”, agrega Versalli.

Reservas, el dato que monitorea el mercado

Los analistas celebraron fueron las condiciones en las que el Central accedió al REPO, con una tasa de interés anual de 7,4%, más baja que en las operaciones previas, un monto más alto, y bonos soberanos del Tesoro como garantía.

“El spread fue de 400 bps, pero hay que recordar que el AMBI+ Argentina o riesgo país no es comparable bono por bono. Es una especie de “promedio ponderado” de toda la curva. Creo que la señal es muy buena y marca que nuestro rango objetivo de 400/450 puntos básicos es lógico para salir al mercado", explicó Pedro Siaba Serrate, head of research & strategy de PPI.

“Se ejecutó un canje intra sector público (Bonares en dólares contra instrumentos CER) como preparación de colateral para un REPO con bancos internacionales, justamente para evitar que el pago de enero se traduzca en una pérdida de poder de fuego del BCRA”, escribió Delphos Investment en un informe.

“Que sean los AL35 y AE38 los utilizados para las garantías, en lugar de Bopreal, como en anteriores ocasiones, denota la intención del Gobierno de no trastocar las reservas netas. Es decir, se le brinda al BCRA un activo (AL35/AE38) para tomar un pasivo (REPO), dejando neutral la variación patrimonial”, explicó Versalli.

El fortalecimiento de reservas es crucial para que el país consiga tasas más bajas de financiamiento. Según consigna PPI, “existe una clara relación positiva entre el spread soberano y la posición de reservas”. Argentina es el tercer país de la región con riesgo más alto, sólo superado por Venezuela, con 8898 puntos, y Bolivia, con 688 unidades.

PPI considera que no es necesario que la Argentina cumpla la meta de reservas del FMI para que baje el riesgo país, sino mostrar que va en ese sendero. “Importa más la película que la foto. Esto no quita que, aun si el Tesoro consiguiera rollover, mientras la posición de reservas se mantenga baja, la vulnerabilidad a shocks exógenos seguirá latente”, advierte.