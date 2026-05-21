Senadores estadounidenses se preparan para presentar un proyecto de ley destinado a limitar el uso que hace Scott Bessent de los fondos del Tesoro para apoyar a los aliados extranjeros de la administración Trump, en una señal del creciente malestar bipartidista con el secretario del Tesoro.

Jeanne Shaheen, senadora demócrata de New Hampshire, y el republicano de Iowa Chuck Grassley planean presentar el jueves una legislación orientada a establecer límites y brindar mayor claridad sobre el uso que hace el Tesoro de su Fondo de Estabilización Cambiaria de u$s 219.000 millones para extender un salvavidas económico a otros países.

El proyecto de ley, de ser aprobado, exigiría mayor transparencia sobre las operaciones lanzadas bajo el FEC y funcionaría como un control sobre el poder de la administración Trump en un momento de creciente descontento entre los legisladores republicanos en el Capitolio.

En los últimos días, senadores republicanos se han opuesto a las acciones del Pentágono en Irán, al fondo de u$s 1.800 millones del Departamento de Justicia para pagar a los aliados del presidente afectados por supuesta “lawfare” y a la solicitud de la administración de u$s 1.000 millones en fondos de los contribuyentes para financiar la seguridad reforzada en la Casa Blanca, incluido el salón de baile característico del presidente.

El FEC ha sido utilizado recientemente para intervenir en economías extranjeras cuyos líderes tienen vínculos estrechos con la administración Trump.

El pasado octubre, Bessent anunció que el Tesoro recurriría al FEC para poner a disposición de la Argentina hasta u$s 20.000 millones antes de las cruciales elecciones de medio término para el aliado de Trump Javier Milei.

El país sudamericano terminó tomando prestados apenas u$s 2.500 millones durante dos meses a través de una línea de swap con el banco central para sostener el peso. Las líneas de swap permiten a países extranjeros acceder a liquidez en dólares en momentos de tensión en los mercados, utilizando fondos denominados en sus propias monedas para obtener el efectivo.

En enero, Bessent confirmó que la Argentina había “reembolsado rápida e íntegramente” el crédito que había utilizado en octubre. Sin embargo, algunos legisladores habían acusado al Tesoro de Estados Unidos de falta de transparencia sobre el uso de los fondos.

“Merecemos transparencia real sobre el uso de los recursos de los contribuyentes para rescatar a países extranjeros”, dijo Shaheen. “El Congreso debe garantizar que nuestros dólares fiscales estén protegidos y no se abuse de ellos para interferir en la política interna en nombre de aliados políticos.”

Bessent volvió a plantear la posibilidad de recurrir al FEC en abril, cuando le dijo a los legisladores que Estados Unidos estaba considerando proveer líneas de swap cambiario a los Emiratos Árabes Unidos y otros aliados del Golfo y Asia cuyas economías habían sido golpeadas por la guerra con Irán.

El pasado octubre, Bessent anunció que el Tesoro recurriría al FEC para poner a disposición de la Argentina hasta u$s 20.000 millones antes de las cruciales elecciones de medio término para el aliado de Trump Javier Milei. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El secretario del Tesoro señaló en ese momento que los EAU y “numerosos” otros países habían solicitado apoyo a Washington.

Históricamente, la Reserva Federal ha establecido líneas de swap con bancos centrales extranjeros para mantener la liquidez en dólares en los mercados de financiamiento globales en momentos de tensión.

Algunas de esas líneas de swap, anunciadas por primera vez durante la crisis financiera global de 2008, siguen vigentes, lo que permite a los prestamistas de la Eurozona, Canadá, el Reino Unido y Japón acceder a dólares directamente desde sus bancos centrales.

Altos funcionarios de la Fed no participaron en las conversaciones sobre las líneas de swap ni para la Argentina ni para los EAU, según una persona familiarizada con el asunto.

La legislación propuesta por Shaheen y Grassley —la Ley de Transparencia Bipartidista del Fondo de Estabilización Cambiaria— ampliaría la supervisión congressional del FEC al exigir que el Tesoro notifique al Congreso antes de utilizar los fondos y proporcione información sobre cómo y por qué se está usando el mecanismo.

El proyecto también requeriría que el Tesoro publique un informe público detallado sobre el rescate a la Argentina del año pasado.