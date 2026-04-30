Argentina le compró al Tesoro de los Estados Unidos los Derechos Especiales de Giro (DEG) para hacer frente al vencimiento que tiene esta semana con el FMI por u$s 819 millones. Es la tercera vez en menos de un año que Argentina realiza esta operación para cubrir sus vencimientos con el organismo. La operación se concretó el 28 de abril pasado y fue oficializada hoy en la página del Tesoro encabezado por Scott Bessent. El pago de u$s 819 millones responde a los intereses y sobrecargos correspondientes al programa de facilidades extendidas firmado con el FMI. Esta es la tercera operación de este tipo, ya que en octubre del año pasado se hizo una similar por u$s 872 millones y en enero otra por u$s 809 millones. La compra de los DEG entre países miembros del Fondo es una operación habitual, ya que algunos de ellos, como es el caso de Estados Unidos, tienen sobrante de este activo, lo que le permite venderlo a otros países. El Fondo de Estabilización del Tesoro de los Estados Unidos tiene en su poder u$s 173.000 millones en DEG, la moneda que usa el FMI, compuesta por las monedas más importantes del mundo. El pago se realiza a la espera de la aprobación por parte del directorio de los u$s 1000 millones correspondientes a la segunda revisión del programa firmado en abril del año pasado por u$s 20.000 millones. El staff del organismo anunció a mediados de mes que alcanzó un acuerdo con el Gobierno argentino para la aprobación de la misma, pero resta aún la definición del directorio para habilitar el giro de los fondos. En su comunicado, informó la modificación de algunas metas clave que se acuerdan con el organismo. Uno de los cambios fue el cambio en la meta de acumulación de reservas, para fijarla en u$s 8000 millones para 2026. El Banco Central lleva compradas casi u$s 7000 millones, pero no impactó en su totalidad en las reservas netas por distintas compras de organismos y cambios en las valuaciones. Otro de los cambios fue el relajamiento de la meta fiscal, ya que llevaron el objetivo de superávit primario acumulado a 1,5% del PBI, mientras que en el acuerdo original había sido de 2,2% para este año. El cambio responde a la dinámica a la baja que reflejó la recaudación en los últimos ocho meses. Noticia en desarrollo