El gobierno de Estados Unidos inició gestiones para que la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) diseñe un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, según una exclusiva publicada por The Washington Post.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Washington Post, el tesorero Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron en repetidas ocasiones al personal técnico de la agencia para que prepare los prototipos de esta nueva denominación. La iniciativa, sin embargo, se topó con la resistencia interna de los empleados, quienes advierten que la medida contravendría la legislación federal vigente.

Billete de Donald Trump: el obstáculo legal de 1866

Desde hace más de siglo y medio, la ley estadounidense es tajante respecto a quién puede aparecer en el dinero nacional. A raíz de un incidente en 1866 —cuando un funcionario de nivel medio del Tesoro incluyó su propia imagen en un billete de cinco centavos—, el Congreso prohibió terminantemente que personas vivas figuren en la moneda de curso legal.

Aunque el año pasado se presentó en el Capitolio un proyecto de ley para emitir este billete especial con motivo del 250º aniversario de la independencia de la nación, la propuesta no logró los apoyos necesarios y nunca fue aprobada.

La postura oficial del secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se pronunció sobre esta controversia el pasado jueves durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Bessent subrayó que cualquier decisión de este calibre recae exclusivamente en el Poder Legislativo: “Todo está en manos del Congreso; todo se decide en el Capitolio” , afirmó.

Fuente: REUTERS Evan Vucci

El secretario recordó que su cargo le obliga a cumplir dos mandatos estrictos: que ninguna persona viva aparezca en la moneda y que esta mantenga la inscripción “In God We Trust” (En Dios confiamos). No obstante, Bessent admitió que el Departamento se ha “anticipado a los acontecimientos” realizando preparativos técnicos por si la legislación llegara a cambiar, asegurando que, en todo caso, se ceñirán “estrictamente a la ley”.

Firma presidencial y nuevos pasaportes

Independientemente del futuro del billete de 250 dólares, la presencia de Trump en la moneda ya es un hecho confirmado en otros ámbitos. El Departamento del Tesoro anunció que, antes de que finalice el presente año, los dólares estadounidenses llevarán la rúbrica de Donald Trump, lo que lo convertirá en el primer presidente en ejercicio en estampar su firma en el papel moneda.

Paralelamente, el Departamento de Estado prepara una edición limitada de pasaportes conmemorativos por el 250º aniversario de la independencia. Según reveló la cadena Fox News, este nuevo diseño incluirá el rostro de Trump enmarcado por la bandera estadounidense y la Declaración de Independencia en la portada interior, acompañado de su firma en letras doradas.