Wall Street ya no compra promesas: qué deberán demostrar Microsoft, Meta, Amazon y Apple
Microsoft, Meta, Amazon y Apple presentan balances bajo una nueva regla: ya no alcanza con crecer. El mercado exige que el gasto en inteligencia artificial empiece a traducirse en márgenes, caja y retornos para los accionistas.
Microsoft, Meta, Amazon y Apple presentan balances bajo una nueva regla: ya no alcanza con crecer. El mercado exige que el gasto en inteligencia artificial empiece a traducirse en márgenes, caja y retornos para los accionistas.