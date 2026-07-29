La temporada de balances entra en su tramo más importante para Wall Street. Microsoft, Meta, Amazon y Apple presentarán sus resultados después de haber invertido cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial, centros de datos, redes, energía y semiconductores.

Pero el mercado cambió la vara con la que evalúa a las grandes tecnológicas. Superar las previsiones de ingresos o ganancias puede resultar insuficiente si el crecimiento viene acompañado de una nueva expansión del gasto de capital y un deterioro de la generación de caja.

Entonces la gran pregunta ya no es si la inteligencia artificial generará demanda. El interrogante es qué compañías capturarán ese negocio, cuánto capital necesitarán para hacerlo y cuándo esas inversiones comenzarán a producir retornos visibles para sus accionistas.

Ese cambio de enfoque aparece, con distintos matices, en los análisis de Gastón Lentini, autor del Informe de la Independencia; el equipo de Research de Allaria; y Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Mientras Lentini analiza el cambio de etapa dentro del ciclo de inversión en inteligencia artificial, Allaria identifica las variables que definirán la reacción del mercado ante cada balance y Vlassich advierte que Wall Street endureció sus exigencias sobre el capex y el flujo de caja.

Wall Street cambia el tablero: del crecimiento a la rentabilidad

Durante la primera fase del auge de la inteligencia artificial, el mercado premió a las compañías capaces de construir rápidamente la infraestructura necesaria para capturar la nueva demanda.

El gasto récord funcionaba como una señal de liderazgo: quien más capacidad instalaba parecía mejor posicionado para dominar la siguiente etapa tecnológica.

Ahora comenzó una segunda fase. Los inversores quieren saber si toda esa infraestructura será utilizada, cuánto ingreso adicional generará y qué retorno ofrecerá sobre el capital invertido.

Para Lentini, la discusión dejó de concentrarse en la construcción de centros de datos y pasó a la monetización. Microsoft, Amazon y Meta continúan destinando recursos crecientes a capacidad informática, redes, energía y chips, pero el mercado empieza a preguntarse si los beneficios futuros justificarán la magnitud de esos desembolsos.

Allaria llega a una conclusión similar. Plantea que la duda ya no pasa por la existencia de demanda para la inteligencia artificial, sino por determinar qué empresas capturarán sus retornos económicos y cuánto deberán esperar los accionistas para verlos reflejados en el flujo de caja.

Vlassich agrega que una sorpresa positiva en ingresos perdió capacidad para impulsar por sí sola a una acción. Si el crecimiento exige un aumento todavía mayor del capex y reduce el flujo de caja libre, la lectura del balance puede por ser negativa.

El flujo de caja libre representa el dinero que queda después de cubrir los gastos operativos y las inversiones necesarias para sostener y expandir el negocio. Es una variable central porque determina cuánto capital puede destinar una empresa a recomprar acciones, pagar dividendos, reducir deuda o financiar nuevas inversiones sin depender de recursos externos.

En esta temporada, esa será la prueba principal: no solo cuánto crecen las grandes tecnológicas, sino cuánto efectivo conservan después de financiar la carrera por la inteligencia artificial.

Microsoft: Azure debe empezar a justificar un capex de u$s 190.000 millones

Microsoft aparece como una de las compañías más observadas porque concentra las dos caras del nuevo escenario: una demanda extraordinaria por servicios de nube y una inversión de capital que también alcanzó niveles históricos.

Para Allaria, Azure será el eje del balance y de la conferencia con inversores. El mercado seguirá el crecimiento del negocio de nube, la incorporación de capacidad adicional para inteligencia artificial, la adopción de Microsoft 365 Copilot, el gasto en infraestructura y las primeras perspectivas para el ejercicio fiscal 2027.

El consenso proyecta que Azure crecerá 39% interanual en el tercer trimestre fiscal y 37,5% en el cuarto. El desafío será demostrar que esa expansión permite absorber la capacidad instalada y sostener el ritmo de crecimiento sin exigir una aceleración permanente de las inversiones.

Vlassich destaca que Microsoft cuenta con un volumen récord de contratos comprometidos por u$s 627.000 millones. Esa cartera ofrece visibilidad sobre ingresos futuros, pero convive con un presupuesto de capex de u$s 190.000 millones para 2026.

Con la acción acumulando una caída de 20,8% en el año, la reacción del mercado dependerá de cuánto de ese gasto comienza a traducirse en ingresos, márgenes y caja.

Lentini señala que el fuerte aumento de las inversiones de capital redujo el flujo de caja libre durante el último trimestre analizado. Sin embargo, introduce un matiz importante: Microsoft continúa generando efectivo, conserva una calificación crediticia AAA, mantiene sus recompras de acciones y sostiene una posición financiera sólida.

Por eso, el balance de Microsoft no será únicamente un examen sobre el crecimiento de Azure. También pondrá a prueba la capacidad de la compañía para financiar una expansión récord sin deteriorar la remuneración a sus accionistas ni su fortaleza financiera.

Meta: la publicidad financia la carrera, pero el capex entra bajo la lupa

Meta llega al balance con una ventaja frente a otras compañías del sector: su negocio principal ostenta una fuerte capacidad para generar ingresos y financiar internamente las inversiones.

Vlassich destaca que las impresiones publicitarias crecieron 19% y que el precio promedio por anuncio aumentó 12%, impulsados por las mejoras de inteligencia artificial aplicadas a la segmentación y distribución de publicidad.

La compañía mantiene, además, un margen operativo de 41,2%. Esa rentabilidad y su capacidad de autofinanciamiento podrían diferenciarla de otras empresas que necesitan comprometer una proporción mayor de su caja para sostener la construcción de infraestructura.

Sin embargo, el mercado concentrará la atención en la guía de capex para 2026, ubicada entre u$s . La amplitud y magnitud de ese rango obligarán a Meta a explicar cuánto crecimiento adicional espera generar con esos desembolsos.125.000 millones y u$s 145.000 millones

Allaria proyecta ingresos cercanos a u$s 60.000 millones y coincide en que la publicidad continuará siendo el principal motor. Pero advierte que los inversores buscarán pruebas de que la inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia publicitaria, sino que también comienza a impulsar las ganancias.

La exigencia aumenta porque el crecimiento esperado del beneficio por acción continúa siendo prácticamente plano. Además, una eventual comercialización de capacidad informática todavía tendría una escala limitada frente al tamaño de las inversiones previstas.

Lentini ubica a Meta dentro del grupo de compañías que decidió profundizar la construcción de infraestructura para potenciar sus propios productos con Facebook, Instagram y WhatsApp, en lugar de desarrollar un negocio de servicios de nube para terceros.

En consecuencia, el retorno de la inversión deberá aparecer principalmente dentro de su ecosistema: mayor efectividad publicitaria, mejores precios por anuncio, más interacción de los usuarios y una expansión de resultados capaz de compensar el salto del capex.

Amazon: AWS acelera, pero la caja está en rojo

Amazon enfrenta posiblemente una de las pruebas más exigentes de la temporada. El crecimiento de Amazon Web Services comienza a acelerarse, pero la expansión de infraestructura ya tiene un impacto visible sobre el flujo de caja.

Allaria espera que AWS crezca 35% interanual, frente al 28% registrado en el trimestre anterior. Según la firma, el aumento de la infraestructura comenzó a reducir las restricciones de capacidad y permite incorporar nuevos ingresos vinculados con cargas de trabajo de inteligencia artificial generativa.

El dato será determinante porque una aceleración de AWS demostraría que parte del capital invertido empieza a transformarse en capacidad comercializable. Sin embargo, el mercado necesitará comprobar que ese crecimiento también mejora la generación de efectivo.

Vlassich recuerda que Amazon registró un flujo de caja libre negativo de u$s 18.171 millones durante el primer trimestre. A eso se suman los mayores costos vinculados con la construcción y puesta en marcha de sus proyectos de infraestructura.

La compañía también cuenta con un negocio publicitario sólido y recibió el impulso de Prime Day, pero esas fortalezas deberán convivir con una lectura más estricta de sus necesidades de inversión.

La ecuación que observará Wall Street será directa: cuánto se acelera AWS, cuánto capital adicional requiere esa expansión y en qué momento la mayor facturación comienza a revertir el flujo de caja negativo.

Amazon deberá demostrar que el alivio de las restricciones de capacidad no solo habilita nuevos ingresos, sino que también puede transformar el crecimiento de la nube en una mejora financiera concreta.

Apple: menos infraestructura, pero una valuación más exigente

Apple llega con una estrategia diferente. A diferencia de Microsoft, Meta y Amazon, no participa con la misma intensidad en la carrera por construir grandes volúmenes de infraestructura física para inteligencia artificial.

Lentini destaca que la compañía se apoya en una base instalada superior a 2.000 millones de dispositivos activos y en el crecimiento de su negocio de Servicios. Esa estructura le permite abordar la inteligencia artificial desde su ecosistema de productos sin asumir el mismo nivel de inversión que sus competidores.

Vlassich considera que esta menor exposición al capex intensivo puede convertirse en un factor diferencial. Mientras otras tecnológicas deben justificar inversiones extraordinarias en centros de datos y semiconductores, Apple enfrenta una presión menor sobre su flujo de caja por ese concepto.

Pero la contracara es su valuación. Según IOL, Apple llega con la cotización más exigente entre las cuatro compañías, por lo que el margen para decepcionar es limitado.

Allaria espera que los ingresos por Servicios crezcan 14%. Este segmento será central porque aporta recurrencia y ayuda a sostener la rentabilidad del ecosistema.

Al mismo tiempo, la firma proyecta una reducción temporal del margen bruto de productos por el aumento del costo de las memorias, el efecto del tipo de cambio y mayores gastos operativos asociados a inteligencia artificial.

El mercado también observará la recuperación del iPhone en China. En el caso de Apple, el examen no estará centrado en justificar una infraestructura gigantesca, sino en demostrar que su estrategia menos intensiva en capital puede sostener el crecimiento, proteger los márgenes y respaldar una valuación elevada.