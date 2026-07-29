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La Anónima

Los datos sobre caídas en el consumo masivo se acumulan y pintan un panorama de una industria en contracción . Sin embargo, la principal cadena de supermercados del país destacó que alcanzó -en junio de 2026- algo que le era esquivo desde diciembre de 2023: una mejora en las ventas.

En la presentación de sus resultados semestrales, la cadena francesa Carrefour notó que tuvo un crecimiento en los volúmenes de los productos que despacha en Argentina. Y que es la primera vez que esto sucede desde diciembre de 2023.

Carrefour apostó por vestir sus góndolas de celeste y blanco

El plazo coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei como presidente. Durante ese período, la compañía francesa consideró vender la cadena en el país. Y escuchó ofertas, que terminó descartando.

El avance en las ventas también había sido notado por La Anónima, pero en mayo . Y hubo otro dato de Cencosud -el dueño de Jumbo y Disco- sobre una mejora en la cantidad de tickets emitidos y mayor participación de mercado.

De esta forma, tres de los principales jugadores del retail local ven algunos indicadores positivos .

Carrefour

En la presentación de resultados de Carrefour, la suba de junio fue considerada una suerte de “ vuelta de página ”, luego de dos años de caídas.

“Lo peor ya quedó atrás. Estamos convencidos y la nueva política comercial está dando buenos resultados”, resaltó Alexandre Bompard, CEO del grupo Carrefour, en relación al país.

La filial argentina continúa siendo una operación estratégica por escala. Durante el primer semestre, Carrefour facturó en la Argentina el equivalente a 1.818 millones de euros (más de u$s 2070 millones), frente a unas ventas globales de 43.789 millones de euros. Esto implica que el negocio argentino representa alrededor del 4,2% de la facturación mundial del grupo.

El dato positivo de junio aún no alcanza para revertir el deterioro financiero. Junto con Bélgica y Polonia, el “resultado operativo recurrente” pasó de ser negativo por 12 millones de euros en el primer semestre de 2025 a negativo por 34 millones en igual período de 2026.

Las ventas comparables muestran uno de los mayores crecimientos del grupo.

La facturación “ like for like ”, un indicado que usan los supermercados que eliminan el efecto de aperturas y cierres de sucursales, crecieron 23,5% tanto en el segundo trimestre como en el acumulado del semestre. Es un porcentaje superior al de otros grandes mercados de Carrefour, como Francia (1,1%), España (2,7%) y Brasil (-0,1%).

Una conocida cadena de supermercados venderá ropa de GAP, OLD Navy y Banana Republic (foto: archivo).

Por efecto de la devaluación del peso frente al euro (durante el primer semestre, fue del 27%), las ventas argentinas medidas en moneda europea cayeron 8,7% durante el semestre. A tipo de cambio constante, en cambio, hubieran mostrado un crecimiento del 25,1%.

La rentabilidad local continúa afectada por la presión sobre el poder adquisitivo de los consumidores y el mayor costo de riesgo asociado en servicios financieros, un segmento relevante para complementar los ingresos del negocio supermercadista.

Carrefour continúa siendo uno de los principales jugadores del retail nacional. Al cierre del segundo trimestre tiene 722 sucursales.

La Anónima

“En mayo, después de 10 meses de caída se nota una mejoría”, explicaron Federico y Nicolas Braun -dueños de La Anónima- a la revista Apertura.

El consumo repuntará de forma muy heterogénea. “En Neuquén vas a ver La Anónima como en Añelo, por ejemplo, donde fuimos los primeros. En el medio del desierto, 1800 habitante y pusimos una sucursal. Y nos va muy bien. Y así te puedo decir en Rincón de los Sauces y otros lugares”, especificaron.

“El consumo, en los últimos 10 años sufrió mucho y estamos en los niveles más bajos. El año pasado creció apenitas, un 2%, el 2024 se había caído casi un 14%“, explicó Nicolas Braun en ese reportaje.

“A partir de mayo, empieza a mostrarse algún tipo de mejoría con respecto a 2025 . Eso probablemente lo veamos este año, aunque va a depender de que pase con el crédito al consumo que hace muchos meses está muy limitado", señalaron padre e hijo.

La Anónima se encamina a tener 190 sucursales, tras haber adquirido Libertad, y su facturación -cierra balance en junio- es de $ 2,6 billones.

Cencosud

Casi una quinta parte de los ingresos de Cencosud provienen de Argentina. Sus ventas en pesos crecieron por arriba de la inflación en el primer trimestre de este año.

Entre enero y marzo, Cencosud facturó en la Argentina el equivalente a u$s 829,6 millones. Eso es menos que los u$s 940,5 millones del mismo período de 2025. Pero el retroceso -como también le pasó a Carrefour- pasa por la caída del peso frente al dólar.

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Medidos en pesos argentinos, los ingresos de la filial crecieron 28,5% interanual. “Hubo un aumento del 2,7% en la cantidad de tickets” en el primer trimestre, mostró Cencosud. ”Este indicador resulta relevante porque muestra que la mejora de los ingresos no se explicó únicamente por precios“.

Cencosud pasó de tener un 16,8% de la venta de alimentos en supermercados en el primer trimestre de 2025 a 18,1% en 2026. Se trata de una suba de 1,3%. Cada punto de mercado representa varios millones de dólares.

En no alimentos, escaló de 17,7% a 26,1%, un salto de 8,4 puntos.