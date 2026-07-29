Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 29 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.202,44 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.60%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

Predominó la baja: tras un inicio al alza vinieron cuatro caídas seguidas, luego un repunte, una nueva caída, otro avance y dos descensos finales, sin días de estabilidad.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en los últimos días. Este aumento sugiere una mayor demanda por la moneda, lo que podría indicar confianza en la economía local.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este miércoles, 29 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 320243.99 pesos colombianos (a 3202.4399 por dólar); para 200 dólares el costo es 640487.98 pesos y para 500 dólares es 1601219.95 pesos.