Buenos Aires comenzó la semana con leves rayos de sol y una escalada gradual de las temperaturas con máximas de 17° por las tardes.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico del clima para la última semana de julio donde avecina la llegada de un sistema de tormentas que afectarán gran parte de la provincia y la Ciudad.

Las precipitaciones ingresarán durante la madrugada del viernes a las localidades ubicadas al sur de la provincia de Buenos Aires y, conforme pasen las horas, se acercarán a la Capital.

Pronóstico del clima del SMN para la tarde del viernes.

La tarde previa al fin de semana estará marcada por fuertes lluvias en toda el área metropolitana. Se espera actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y hasta caída de granizo.

La temperatura prevista para la jornada tendrá una mínima de 14° y una máxima de 19°, por lo que la humedad será protagonista.

Los chubascos podrían prolongarse por el resto de la noche, dando paso a una mañana de sábado con mínimas de 13° con algunas lluvias.

Para lo que resta del fin de semana, la tarde del sábado estará soleada, lo que ayudará a despejar la humedad restante de la tormenta gracias a los 19° de máxima.

El domingo amanecerá despejado con un leve descenso en la sensación térmica hasta los 8° y con el paso de las horas escalará hasta los 16°, por lo que será un día ideal para realizar actividades al aire libre y pasear.