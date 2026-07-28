En esta noticia Qué va a pasar con el dólar, según Maslatón

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón hizo una profunda evaluación del mercado cambiario y sostuvo que la liberación del tipo de cambio constituye la clave para la reelección del presidente Javier Milei.

“El precio más importante de la economía, que te arruina todos los precios del país, lo tienen controlado. Y esto les va a costar fuertemente desde el punto de vista electoral”, advirtió en una entrevista con Ahora Play.

En este sentido, afirmó: “Milei gana las elecciones si libera el tipo de cambio“.

El analista explicó que actualmente el mercado no refleja el verdadero precio del dólar debido al control gubernamental y argumentó que el nivel actual del tipo de cambio genera un país “carísimo” que impide el crecimiento económico.

“Un país caro es un país recesivo. Argentina tiene que valer para funcionar la mitad de Europa y un tercio de Estados Unidos. Hoy vale más que Europa y más que Estados Unidos”, advirtió.

Como ejemplo, Maslatón mencionó que los precios dentro del estadio del mundial en Atlanta resultaban más accesibles que en la cancha de Boca.

“¿A cuánto se iría el dólar si liberás? Dejalo que vaya a donde tenga que ir. Para mí va para arriba, pero no lo puede manifestar el mercado porque está controlado", alertó. Como contrapartida, aseguró que “eso acelera la actividad económica”.

“Va a ser un boom, una fiesta económica argentina con un tipo de cambio el doble de esto, el triple de esto... 10% anual crecés. Y la gente ve la riqueza de inmediato”, afirmó.

Qué va a pasar con el dólar, según Maslatón

Para el analista, el control del dólar responde a la ideología del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Caputo cree que el tipo de cambio no tiene que ser libre ni flotante porque en Argentina de repente viene toda una oleada de baja demanda de dinero y ahí tiran abajo el plan”, expresó.

En cuanto a las proyecciones del dólar, Maslatón criticó severamente las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien estimó un dólar cercano a $ 1800 para fin de año.

Maslatón argumentó que tales proyecciones incentivan movimientos especulativos y aseguró que, si el dólar supera resistencias clave, no se detendrá en $ 1800 y podría llegar a $ 3800.

El analista consideró que una vez que se rompan resistencias técnicas en $ 1580 o $1600, el dólar tenderá significativamente hacia el alza.

En este sentido, citó el precedente de 2002: “La depreciación del peso contra el dólar de 2002 fue de cuatro veces, porque fuimos de 1 a 3,96, casi 4”.

Maslatón rechazó la noción de que esta situación es distinta a crisis previas. Advirtió que los grandes movimientos cambiarios ocurren cuando el gobierno ejerce máximo control. Y citó los ejemplos de enero de 1981, cuando el ministro de Hacienda anunció una devaluación del 10% que generó una corrida de dos años, y febrero de 1989, durante el Plan Primavera alfonsinista.