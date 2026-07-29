En línea con la política de desregulación del comercio exterior para particulares que la gestión de Javier Milei lleva a cabo desde su asunción, este miércoles ARCA definió más cambios al régimen de courier .

La principal novedad es la eliminación del valor FOB que funciona como tope para las exportaciones de e-commerce y pequeños envíos dentro el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP) o courier.

La novedad se publicó este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5883/2026 de ARCA, la cual explica en sus considerandos que estos cambios “tienen por objeto simplificar el régimen y reducir las cargas y los costos burocráticos y administrativos”.

También, agrega, se busca “dotar de mayor transparencia al sistema para el usuario final y minimizar su exposición a demoras o costos imprevistos”.

Según la Resolución, esta flexibilización responde a un pedido de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa .

Paro del Correo Argentino por 48 horas | Los paquetes llegarán más tarde: qué hay que hacer Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cambios al régimen courier: todas las novedades que introdujo ARCA

En primer lugar, la Resolución General 5883/2026 publicada por ARCA este miércoles suprime los límites de valor FOB para la exportación de mercaderías bajo el régimen de courier.

Hasta hoy, el monto de u$s 3000 por envío aplicaba tanto a exportaciones -por remitente- como a importaciones a través de servicios postales privados. Sin embargo, ahora se eliminó para los envíos al exterior, mientras que se mantiene para las compras.

Así, con la nueva norma, los envíos de exportación ya no estarán sujetos a la restricción de valor de u$s 3000 por envío y remitente.

Esto es particularmente relevante para pequeños comercios que venden sus productos a nivel internacional a través de plataformas digitales, ya que facilita su operatoria al no verse obligados a atar sus ventas al exterior al tope de envíos FOB.

Por otro lado, además de la supresión de los límites FOB para la exportación, también se introdujeron otros cambios menores al sistema de comercio exterior para particulares.

La más relevante refiere a nuevas facilidades para las importaciones bajo el régimen de pequeños envíos y que estén exentas del pago de derechos de importación y tasa de estadística.

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Ahora, ARCA ya no exigirá consignar la posición arancelaria de la mercadería importada dentro de este régimen. En su lugar, se deberá utilizar el Código AFIP específico creado para tal fin.

También se definió la centralización de toda la información referente a envíos internacionales en un micrositio de ARCA, mientras que se establecieron nuevos requisitos de documentación y registro para las empresas Prestadoras de Servicios Postales (PSP).

Más cambios a las compras y ventas al exterior: la resolución previa

Los nuevos cambios ocurren pocas semanas después de que el Gobierno definiera una amplia modificación el régimen de compra-venta al exterior, tanto para importaciones como exportaciones.

En esta, se unificó el tope de dinero libre de impuestos y la cantidad de envíos anuales que variaban según los distintos canales de compra.

Hasta entonces, en Argentina una misma compra al exterior tributaba distinto según la forma en la que ingresaba al país: si llegaba por el Correo Argentino, la franquicia libre de impuestos era de apenas u$s 50 por envío, con un tope de 12 envíos anuales. Sin embargo, si llegaba por un courier privado (PSP), el beneficio ya era de u$s 400, con un máximo de 5 envíos al año.

El decreto de este viernes unifica entonces ese criterio en u$s 400 por envío y 5 despachos anuales , sin importar el canal.

Por otro lado, el Gobiernoeliminó la tarifa plana del 50% para los envíos que superen los topes monetarios.