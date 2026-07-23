La filtración que preocupa a los usuarios de Apple: revelan cuánto costaría el iPhone 18 Pro Max antes de su lanzamiento (Fuente: Freepik).

Una reciente filtración volvió a poner a Apple en el centro de la escena tecnológica. Esta vez, los rumores no solo giran en torno a las características del próximo iPhone de la compañía, sino también al valor con el que llegaría al mercado, una cifra que ya genera debate entre los usuarios.

El protagonista es el iPhone 18 Pro Max, el futuro modelo premium de la empresa estadounidense. De acuerdo con los reportes conocidos en los últimos días, el incremento en el precio estaría vinculado a importantes modificaciones internas y a la incorporación de nuevos componentes que elevarían significativamente los costos de fabricación.

Por qué el nuevo iPhone tendría un precio récord

La información que comenzó a circular surgió a partir de documentos internos que describen cambios relevantes en el diseño y la tecnología del dispositivo. Entre las novedades aparecen una cámara completamente renovada con apertura variable y nuevos módulos de memoria, elementos que demandarían una inversión mayor para su producción.

Los cambios en el próximo iPhone llevarían a un aumento de 200 dólares en su versión más cara (Fuente: inteligencia artificial). Representación con IA

Especialistas del sector y analistas citados por el Wall Street Journal estiman que estas mejoras podrían traducirse en un incremento cercano a los 200 dólares respecto de las generaciones anteriores.

De concretarse esa proyección, el valor inicial del equipo rondaría los USD 1800, convirtiéndose en el modelo base más costoso presentado por Apple hasta el momento. Aunque la empresa aún no realizó anuncios oficiales, las versiones indican que el dispositivo sería presentado durante el tradicional evento de septiembre.

La función de la nueva cámara que promete marcar la diferencia

Uno de los principales cambios estaría en el sistema fotográfico. A diferencia de los modelos actuales, que dependen en gran medida del procesamiento por software, el nuevo teléfono incorporaría un mecanismo físico que permitiría modificar la apertura del lente según las condiciones de iluminación.

Gracias a esa tecnología, el sensor podría captar una mayor cantidad de luz en escenarios nocturnos para obtener imágenes más luminosas y retratos con un desenfoque más natural. En ambientes con mucha claridad, la apertura se reduciría para ampliar la profundidad de campo y lograr fotografías con más elementos enfocados, disminuyendo la dependencia de los algoritmos de inteligencia artificial para conseguir ese resultado.