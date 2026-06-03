En los últimos años, el mapa inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a transformarse de manera silenciosa, pero sostenida. Barrios históricamente demandados como Palermo o Recoleta siguen siendo referentes, pero su fuerte encarecimiento empujó a miles de inquilinos a mirar nuevas zonas.

Este cambio no es casual. Los valores de los alquileres aumentaron por encima de la inflación, con subas interanuales de entre el 32% y el 34% , mientras que hoy un monoambiente promedia los $ 538.935, un dos ambientes $ 721.267 y un tres ambientes supera el millón de pesos.

En ese contexto, factores como la calidad de vida, la seguridad, la conectividad y los precios competitivos pasaron a ser determinantes en la toma de decisiones. Así, comenzaron a consolidarse nuevos polos urbanos que logran equilibrar estas variables y que ganan protagonismo en el mercado inmobiliario.

Villa Crespo: la nueva opción para quienes dejan Palermo

Villa Crespo es, quizá, el caso más representativo de este cambio. Su cercanía con Palermo lo posicionó como una alternativa directa para quienes ya no pueden afrontar los costos del barrio vecino.

Con valores promedio de $ 573.617 para un monoambiente, $ 750.500 para un dos ambientes y $ 1.139.633 para un tres ambientes, mantiene un equilibrio entre ubicación, oferta y precio.

La diferencia se vuelve más clara al compararlo con Palermo: mientras que en monoambientes la brecha es de apenas un 2,6%, en los dos ambientes trepa al 7,2% y en los tres ambientes ya roza el 12%, un salto que explica por qué cada vez más inquilinos optan por este barrio.

Además, su perfil combina corredores gastronómicos, tiendas de diseño y buena conectividad. Este crecimiento se explica también por el desarrollo de unidades pequeñas, ya que la mayor parte de las nuevas construcciones están orientadas a departamentos de uno y dos ambientes, apuntados a jóvenes profesionales, personas solas e inversores.

Colegiales: tranquilidad con cercanía a los polos urbanos

Colegiales se consolida como otro de los barrios en ascenso, gracias a su equilibrio entre vida residencial y proximidad a zonas de alta actividad como Palermo y Belgrano.

Los precios promedio se ubican en $ 531.731 para monoambientes, $ 778.504 para dos ambientes y $ 1.255.315 para tres ambientes.

El auge del barrio también se vincula con la expansión de nuevas centralidades urbanas, como ciertos corredores gastronómicos, espacios verdes y una creciente oferta cultural que atrae a quienes buscan un estilo de vida más relajado sin alejarse demasiado.

Villa del Parque: calidad de vida y entorno verde

Más residencial y silencioso, Villa del Parque ganó protagonismo por ofrecer una de las mejores calidades de vida dentro de la ciudad, de acuerdo a un informe de Zonaprop.

Con valores de $ 518.438 para un monoambiente, $ 668.295 para un dos ambientes y $ 1.122.163 para un tres ambientes, se presenta como una alternativa más accesible frente a otros barrios en expansión.

Según el relevamiento, forma parte de un “triángulo verde” junto a Villa Devoto, Agronomía y La Paternal , caracterizado por calles arboladas, espacios públicos amplios y un ritmo más tranquilo. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes priorizan el equilibrio entre ciudad y naturaleza.

El detrás del cambio: nuevos desarrollos y demanda joven

El avance de estos barrios responde a un fenómeno estructural. Por un lado, la construcción se concentró en ciertos polos, elevando los precios y generando un efecto derrame hacia zonas cercanas.

Por otro, cambió el perfil del inquilino. Ahora, el 60% de las nuevas unidades son de uno y dos ambientes, lo que refleja un mercado orientado a personas solas, jóvenes profesionales y proyectos de renta.

También influyen desarrollos estratégicos y mejoras urbanas, como nuevos espacios públicos, infraestructura y polos tecnológicos o comerciales que generan nuevas centralidades dentro de la ciudad.

Barrios tradicionales: cada vez más difíciles de acceder

Mientras tanto, las zonas históricas continúan liderando el ranking de precios. En monoambientes, Núñez encabeza con $ 606.000, seguido por Palermo ($ 588.760) y Belgrano ($ 582.160).

En dos ambientes, Núñez mantiene el primer lugar con $ 757.091, mientras que Palermo sigue con $ 721.773. En tres ambientes, Palermo alcanza los valores más altos con $ 1.275.561.

Esta dinámica refuerza una tendencia clara: los barrios más tradicionales se vuelven cada vez más exclusivos, dejando afuera a una gran parte de los inquilinos.

Qué tener en cuenta al elegir dónde vivir

Al momento de decidir un barrio, los especialistas recomiendan analizar una serie de factores clave: